Akkuyu’da Hedef 2023 Yılında Santrali Devreye Sokmak

Putin, ‘‘Akkuyu Nükleer Santrali 2023’te devreye alınacak. 2023 aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıldönümünün kutlanacağı senedir. Projeye başlarken, Türk dostlarımız ve Sayın Erdoğan önümüze böyle bir hedef koydu. Biz bu zamanlamaya uymaya büyük bir önem vermekteyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte ileride de Akkuyu projesine gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz. Akkuyu projesinin gerçekleştirilmesi Türkiye’nin enerji güvenliğine önemli katkılar sağlayacak, ekonomisini daha da güçlendirecek. Türk tüketicileri için de ucuz ve temiz elektriğe erişim sağlayacak. Öncü projenin başarılı hayata geçirilmesi ikiülke arasındaki dostluğu pekiştirecektir’’ diye konuştu.

Erdoğan, ‘‘İşbirliğimizi yeni projelerle derinleştirme noktasında Sayın Putin’le aynı güçlü iradeyi paylaşıyoruz. Değerli dostumla tesis ettiğimiz yakın diyalog sadece ikili ilişkilerde değil, bölgesel barış ve istikrarın oluşturulmasında da kilit rol oynuyor. Libya’dan Dağlık Karabağ’a, Suriye’den diğer meselelere kadar birçok alanda Türk-Rus diyaloğunun neticelerini sahada görme fırsatı bulduk. Önümüzdeki dönemde bu işbirliğini ilerletmekte kararlıyız. Toplam 4 reaktörden oluşacak bu santralin diğer reaktörlerinin de peyderpey üretime geçmesi için gece gündüz çalışacağız. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türkiye’yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız’’ dedi.

Konuşmasında başta Rusya lideri olmak üzere santralin inşasında emeği geçenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,‘‘Değerli dostumla yüz yüze görüşmek istiyorum’’ sözleriyle de Putin’le biraraya gelme talebini ortaya koydu.

Türkiye’nin enerji altyapısına nükleer gücü dahil ederek enerji tedarik güvenliği yönünde stratejik bir adım attığını belirten Cumhurbaşkanı, bir yandan yenilenebilir enerji yatırımları yaparak diğer yandan Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de sismik keşifler yaparak enerji çeşitliği için uğraş verildiğini ifade etti.

Erdoğan, ‘‘Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfimiz, bağımsız enerji, güçlü Türkiye kararlılığımızın en önemli adımlarından biri oldu. Doğu Akdeniz’deki sondaj ve sismik arama çalışmalarımızdan da müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz. Nükleer enerji de enerji politikamız bakımından özel bir yere sahiptir. Hedefimiz enerji üretirken sıfır emisyonla çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan nükleer enerjiyi ülkemizin enerji sepetine eklemektir. Türkiye’nin nükleer enerjide beyin takımı oluşacak, milli enerji seferberliğimiz yeni neferler kazanacaktır. Kurulu gücümüz içindeki yerli ve yenilenebilir enerjinin payı yüzde 63,7 seviyesine ulaştı. Geçen yıl neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklı 4 bin 900 megavatlık ilave kurulu gücü devreye aldık’’ diye konuştu.