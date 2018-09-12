HABER

Akli dengesi bozuk adam kız çocuğunu kaçırmaya kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 11:32 | Son Güncelleme

UŞAK'ta, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Ö.U.'nun (34), sokak ortasında 14 yaşındaki kız çocuğunu kucaklayıp, zorla götürmeye kalkıştığı öne sürüldü.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - UŞAK'ta, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Ö.U.'nun (34), sokak ortasında 14 yaşındaki kız çocuğunu kucaklayıp, zorla götürmeye kalkıştığı öne sürüldü. Çevredekiler tarafından engellenen adam, şikayet üzerine yakalanarak, gözaltına alındı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararıyla Ö.U., Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.
Olay, geçen pazartesi günü öğle saatlerinde, Kemalöz Mahallesi 2'nci Kayalı Sokak'ta meydana geldi. Aklı dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Ö.U., iddiaya göre, 14 yaşındaki kız çocuğunu kucaklayıp, kaçırmaya çalıştı. Küçük kızla yaklaşık 30 metre gidebilen Ö.U., çocuğun bağırmasıyla çevrede toplananlar tarafından engellendi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Ö.U.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.U., dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Ö.U.'yu Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderdi.
Öte yandan polis ekipleri, daha önce de balkondan komşularına cinsel organını gösterdiği öne sürülen Ö.U.'nun evinin önünde, olası olumsuzluğa karşı nöbet tutmaya başladı.

PARTNERBahar renkli geldiBahar renkli geldi
Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 9 tutuklamaGaziantep'te fuhuş operasyonunda 9 tutuklama
Van'da 3 katlı evde 244 kaçak yakalandıVan'da 3 katlı evde 244 kaçak yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.