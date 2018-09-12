Akli dengesi bozuk adam kız çocuğunu kaçırmaya kalkıştı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - UŞAK'ta, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Ö.U.'nun (34), sokak ortasında 14 yaşındaki kız çocuğunu kucaklayıp, zorla götürmeye kalkıştığı öne sürüldü. Çevredekiler tarafından engellenen adam, şikayet üzerine yakalanarak, gözaltına alındı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararıyla Ö.U., Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.
Olay, geçen pazartesi günü öğle saatlerinde, Kemalöz Mahallesi 2'nci Kayalı Sokak'ta meydana geldi. Aklı dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Ö.U., iddiaya göre, 14 yaşındaki kız çocuğunu kucaklayıp, kaçırmaya çalıştı. Küçük kızla yaklaşık 30 metre gidebilen Ö.U., çocuğun bağırmasıyla çevrede toplananlar tarafından engellendi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Ö.U.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.U., dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Ö.U.'yu Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderdi.
Öte yandan polis ekipleri, daha önce de balkondan komşularına cinsel organını gösterdiği öne sürülen Ö.U.'nun evinin önünde, olası olumsuzluğa karşı nöbet tutmaya başladı.
Canlı yayında son nefesini verdi!
Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir
Osmanlı torunu Brezilya devlet başkanı mı olacak?
Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu
Bedelli askerlik programı belli oldu
Yeni havalimanına isim tartışmalarına tarihçi Murat Bardakçı da katıldı! O ismi önderdi
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyor mu? Sebebi kullandığınız bu uygulama olabilir
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Sabaha bırakır giderim!
Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'
Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum