Akli dengesi bozuk şahıs dedesini bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilen şahıs, 87 yaşındaki dedesini bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre sabah 09.30 sıralarında Kandıra Sinanlıbilallı Mahallesi’nde yaşayan ve akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen Cavit Ö.(31), birlikte yaşadığı dedesi Salim Ö.(87)’ye ekmek bıçağıyla saldırarak yaraladı. Göğüs kafesine saplanan bıçak ile yaralanan Salim Ö., kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan Salim Ö., hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti. Olayın ardından Cavit Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

