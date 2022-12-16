HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akli dengesi yerinde olmayan kadın yürekleri ağza getirdi! Binaya patlayıcı yerleştirdi... Antalya'da hareketli anlar

Akli dengesi yerinde olmayan kadın yürekleri ağza getirdi! Binaya patlayıcı yerleştirdi... Antalya'da hareketli anlar

16.12.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen bir kadın, yaptığı hareketle yürekleri ağza getirdi. Kadın tarafından bir evin 3 farklı noktasına El Yapımı Patlayıcı (EYP) yerleştirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler patlayıcılara müdahalede bulundu. Şüpheli kadın ise psikiyatri servisinde gözlem altına alındı.

Akli dengesi yerinde olmayan kadın yürekleri ağza getirdi! Binaya patlayıcı yerleştirdi... Antalya'da hareketli anlar

Alınan bilgiye göre, İncekum Mahallesi'nde 3 katlı müstakil evin garajında siyah naylon poşete sarılı yangın söndürme tüpüyle hazırlanan EYP’yi gören K.U., ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) adrese geldi. PAMİT ekipleri ve bomba arama köpeği tarafından yapılan aramalarda binanın iki farklı noktasında da 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü ile oluşturulan EYP tespit edildi. PAMİT ekipleri 3 patlayıcıyı da etkisiz hale getirerek, imhası için farklı bir bölgeye götürdü.

aa

ŞÜPHELİ KADIN HASTANEDE GÖZLEM ALTINA ALINDI

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “El yapımı patlayıcının akıl sağlığının yerinde olmadığı değerlendirilen Ö.T. isimli şahıs tarafından konulduğu tespit edilmiştir. Ö.T. isimli şüpheli 16 Aralık 2022 tarihinde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde gözlem altına alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bölgenin kaderi değişti! Direk çalışabiliyorBölgenin kaderi değişti! Direk çalışabiliyor
Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Fırsatçılara gün doğmuşturBahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Fırsatçılara gün doğmuştur
Herkesi ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu iddiası!Herkesi ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu iddiası!
Anahtar Kelimeler:
antalya El yapımı patlayıcı (EYP)

En Çok Okunan Haberler

Törende Erdoğan'ın yanında sürpriz isim!

Törende Erdoğan'ın yanında sürpriz isim!

Şanlıurfa'daki kazada 9 kaçak göçmen hayatını kaybetti

Şanlıurfa'daki kazada 9 kaçak göçmen hayatını kaybetti

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

Açık açık sordu! "Bu kadar maddi imkansızlıklar içinde estetikleri nasıl yaptırdınız?"

Açık açık sordu! "Bu kadar maddi imkansızlıklar içinde estetikleri nasıl yaptırdınız?"

AVM'de yangın! Yürek yakan anlar: Çık dışarı Can, yanıyorsun

AVM'de yangın! Yürek yakan anlar: Çık dışarı Can, yanıyorsun

Yolun ortasında 150 bin euro: Etrafa saçıldı! Arabadan inip... Yer: İstanbul

Yolun ortasında 150 bin euro: Etrafa saçıldı! Arabadan inip... Yer: İstanbul

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.