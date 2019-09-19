ÇANAKKALE (AA) - Kale Grubu ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğinde ve Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsünün yürütücülüğünde 2017 Şubat ayında başlatılan “Aklım Fikrim Çanakkale” projesinin bir ayağı olan "Sürdürülebilir ve Akıllı Şehirler: Aklım Fikrim Çanakkale” konferansı düzenlendi.

Troya Müzesi’nde gerçekleşen konferansa CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı, akademisyenler, iş adamları ve STK temsilcileri katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Okyay, "Bugün doğduğumuz topraklara faydalı olacağına yürekten inandığım ve uzunca bir süredir de desteklediğimiz ‘Aklım Fikrim Çanakkale’ projesi vesilesiyle burada bulunduğum için gerçekten çok mutluyum." dedi.

Yahya Kemal Beyatlı'nın "İnsan alemde, hayal ettiği müddetçe yaşar" dizesine işaret eden Okyay şöyle konuştu: “Çanakkale'ye sürdürülebilir değer katmak için çaba sarf ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz ve planladığımız projelerle Çanakkale’nin tarihi, kültürel ve doğal mirasına sahip çıkarken, yarını bugünden anlamlı kılmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalışıyoruz. Akıllı şehirleri de sürdürülebilir kalkınmanın bir aracı olarak görüyoruz ve Çanakkale’nin 21. yüzyıl şehri olma vizyonuna katkı vermeyi çok önemsiyoruz. Bizim amacımız, Çanakkale’nin doğal kaynaklarıyla, altyapısıyla, insan kaynağıyla teknolojiyi de içeren daha sürdürülebilir bir şehir olması. Bu yüzden projemize “Aklım Fikrim Çanakkale” adını verdik."