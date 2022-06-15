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"30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim" Canlı yayında hararetli anlar! Prof. Dr. Ersan Şen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

15.06.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı canlı yayında dikkat çeken yorumlarda bulundu. Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklamalar yapan Şen, "30 liraya benzin, mazot olmaz aklımı yitireceğim. Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi?" dedi. ÖTV ile alakalı ise "Rica ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ÖTV'yi kaldırın." ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar...

"30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim" Canlı yayında hararetli anlar! Prof. Dr. Ersan Şen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

Prof. Dr. Ersan Şen, TV100 ekranlarında yayınlanan Eşit Ağırlık programında gündeme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Canlı yayında çarpıcı ifadeler kullanan Şen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığından, seçimlere, akaryakıt fiyatlarından ÖTV'ye kadar pek çok konuya değindi. İşte Prof. Dr. Ersan Şen'in açıklamalarından detaylar...

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AKARYAKIT FİYATLARI VE ÖTV

Programda akaryakıt fiyatlarıyla alakalı da konuşan Şen dikkat çeken bir çıkış yaparak "30 liraya benzin, mazot olmaz aklımı yitireceğim. Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

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ÖTV ile ilgili ise "Rica ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ÖTV’yi kaldırın. Bu ÖTV 99 depremiyle ülkeye geldi, kalıcı hale geldi." şeklinde konuştu.

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CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Seçimlerle ilgili konuşan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu söyleyen Şen, "Bu seçim normal seçim değil, yerle yeksan olursunuz rezil olursunuz, kimsenin yüzüne bakamazsınız" dedi.

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Öte yandan "Bu senin Ekmelettin İhsanoğlu ve Muharrem İnce kayıplarına asla benzemeyecek." ifadelerini kullandı.

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