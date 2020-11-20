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  4. Aklımıza gelmezdi! Kot pantolondaki küçük cep yıllar önce bunun için yapılmış

Aklımıza gelmezdi! Kot pantolondaki küçük cep yıllar önce bunun için yapılmış

20.11.2020 09:38 | Son Güncelleme:
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Aklımıza gelmezdi! Kot pantolondaki küçük cep yıllar önce bunun için yapılmış

Kotunuzun sağ tarafındaki küçük cebin ne işe yaradığını merak ettiyseniz ve bunun cevabını şu ana kadar öğrenemediyseniz, yalnız değilsiniz. Neyse ki sizin öğrendik ve şaşırtacak bilgilere ulaştık.

Muhtemelen, sahip olduğunuz her kot pantolonun küçük, görünüşte pratik olmayan cebi vardır ve herkesin birincil kullanımının ne olduğu konusunda farklı bir teorisi var gibi görünüyor. Kimi rujunu koyuyor, kimi anahtarlarını.

1980'lerde prezervatif saklamak için mükemmel bir yer olduğu söylenirken, müzisyenler penalarını saklamak için uygun bir yer oduğunu belirtiyordu.

1873'te Jacob Davis Levi's pantolonlarında kullanılan bu yöntemi, zorlu çalışma koşullarına dayanabilecek pantolonlar arayan işçiler için üretti. Davis ve Strauss, kot pantolonların gerilme noktalarına metal perçinler yerleştirme fikrinin patentini almak için bir araya geldi ve başlangıçta "bel tulumları" olarak bilinmelerine rağmen, ilk kot pantolon doğdu.

CEP SAATİNİ KOYMAK İÇİN YAPILDI

Aynı zamanda pratik olan dayanıklı giysilere ihtiyaç duyan işçi sınıfı arasında hızla popüler oldular. Levi'ye göre bu küçük cep, kişilerin cep saatini korumak için yapıldı. Kol saatleri ve cep telefonları sayesinde, cep saatlerine günümüzde artık gerek yok ama bu cep hala duruyor ve insanlar hala bunun için birçok kullanım alanı buluyor.

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