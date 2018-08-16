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Aklınızın limitlerini zorlayan zeka testi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.08.2018 15:59 | Son Güncelleme

Bilimsel çalışmalar bulmacaların ve zeka testlerinin beyin fonksiyonlarının çalışmasını desteklediğini gösteriyor.

Aşağıdaki bulmacalar ilk bakışta kolay görünebilir ama küçümsemeye gelmez. İşte içerdiği küçük sürprizlerle sosyal medya kullanıcılarını şaşırtan bulmacalar.

Çinlilerin yaptığı test herkesi zorladı!

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Çiftçi, bir kurt, bir keçi ve bir göbek lahanayı nehrin karşısına geçirmek istemektedir. Nehirde köprü yoktur ve kendisiyle birlikte nehrin karşısına geçirmek istediklerinden sadece bir tanesini taşıyabilen küçük bir botu vardır. Çiftçi eğer kurdu önce götürmek isterse keçi lahanayı yiyecektir, eğer lahanayı önce götürmek isterse de kurt keçiyi yiyecektir. Yani nehrin herhangi iki yakasında aynı anda kurt ve keçiyi ya da keçi ve lahanayı başbaşa bırakmaması gerekmektedir. Çiftçi bu transferi keçisine ve lahanasına zarar gelmeden nasıl gerçekleştirmelidir.
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Balonlardan hangisi tavana en yakın olarak duruyor?
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Charlie'nin Melekleri filminin karakterleriyle oluşturulan matematik işlemlerinde son sırada soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?
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Resimdeki bilardo toplarından hangi üçüyle en üstteki eşitlik sağlanır?(Her top yalnızca bir kere kullanılabilir)
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Resime 15 kibrit çöpü ekleyerek birbirine tamamen eşit 4 alan oluşturun.(Kibrit çöplerini kırmak yasak)
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Resimdeki sıralamaya göre soru işareti yerine hangi şablon gelmeli?
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Resimdeki meyve işlemlerinde soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?
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İki tane kibrit çöpü eklyerek eşitliği doğru hale getirin.
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Numaralı resimlerden hangisi diğerlerinden farklı?
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Hangi silindirin boyu daha uzun?
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CEVAPLAR

CEVAPLAR
Çiftçi önce keçiyi karşıya geçirir. Ardından lahanayı alır ve karşı kıyıya bırakırken keçiyi geri alır ve yeniden diğer kıyıya taşır.
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Çiftçi kıyıda bekleyen kurdu bota alırken keçiyi geri bırakır. En son turda ise keçisini yeniden karşı kıyıya taşır.
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Balonların tümü tavana aynı seviyede yakın.
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Yanıt: 19
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Yanıt: 30
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Bütün bölümler eşit.
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Her defasında en alt sıradaki toplar 180 derece çevrilip üst sıraya yerleştirilir. Sıradaki şablon sağdan ikinci gibi olur.
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Yanıt: 15
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3 ve 5 in kenarlarına birer kibrit daha eklenirse eşitlik doğru olur.
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Resimlerden hepsi sağ el, sadece 4 numaradaki sol el.
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Her iki silindirin boyları da eşit
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zeka testi Bulmaca soru

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