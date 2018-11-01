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AKM alanındaki son durum havadan görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 13:40 | Son Güncelleme

Ali AKSOYER -Zeki GÜNAL/İSTANBUL(DHA ) KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ihalesinin Kasım ayı içinde yapılacağının belirtiği Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanındaki son durum bugün havadan fotoğraflandı.

Ali AKSOYER -Zeki GÜNAL/İSTANBUL(DHA ) KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ihalesinin Kasım ayı içinde yapılacağının belirtiği Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanındaki son durum bugün havadan fotoğraflandı. AKM'nin yıkımına Şubat ayında başlamış ve yapılan çalışmaların ardından Mayıs ayında bitirilmişti. Etrafı kapatılan alanda o tarihten bu yana bir çalışma yapılmıyordu. BAKAN AÇIKLAMA YAPTI Yeni AKM projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "9 Kasım'da ihale gündemi açıklanıyor, ihale başlangıcı yapılıyor. Kasım ayı içinde ihalesini tamamlıyoruz. Aralık ayı içinde ihaleyi kazanan firmayla sözleşme aşaması bitmiş olacak. Ocak ayı itibarıyla yer teslimi ve devirleri tamamlanmış olacak. Allah'ın izniyle şubat ayında da temelini atıp, inşaatına başlayacağız. 2 yıl gibi kısa bir hedef koyuyoruz. Şubat ayından sonra 2 yıl içinde de Atatürk Kültür Merkezi'ni hizmete almayı planlıyoruz." dedi. KÜLTÜR KOMPLEKSİNE DÖNÜŞECEK Yeni AKM kültür kompleksine dönüşecek. Projesi Mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından hazırlanan yeni AKM'de 2 bin 500 kişilik opera salonu ile konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, kafe ve restoranlarıyla tek bir binadan sıyrılıp, büyük bir kompleks halini alacak. Komplekste 800 kişilik tiyatro, bin kişilik konferans, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane ve 885 araçlık otopark da bulunacak.

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