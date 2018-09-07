AKM'de Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret eden Süleyman Soylu türkü söyledi, vatandaşlar zılgıtlarla eşlik etti!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret etti. Atatürk Kültür Merkezi'ne gelen Soylu, tek tek stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Fuar alanında türkü söyleyen saz ekibinin yanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada "Suzan Suzi" ve "Ağlama yar ağlama" türkülerini söyledi.
Bakan Soylu'nun türkülere eşlik etmesine vatandaşlar alkışlar ve zılgıtlarla karşılık verdi.
Diyarbakır Tanıtım Günleri 9 Eylül'e kadar AKM'de açık kalacak. (AA)
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