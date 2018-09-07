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AKM'de Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret eden Süleyman Soylu türkü söyledi, vatandaşlar zılgıtlarla eşlik etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 20:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) Diyarbakır Tanıtım Günleri'nde "Suzan Suzi" ile "Ağlama Yar Ağlama" türkülerini söyledi. Vatandaşlar da Soylu'ya alkışlarla eşlik etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret etti. Atatürk Kültür Merkezi'ne gelen Soylu, tek tek stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

SAZ EKİBİNİN YANINA GELEREK TÜRKÜ SÖYLEDİ

Fuar alanında türkü söyleyen saz ekibinin yanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada "Suzan Suzi" ve "Ağlama yar ağlama" türkülerini söyledi.

VATANDAŞLAR ZILGITLAR VE ALKIŞLARLA EŞLİK ETTİ

Bakan Soylu'nun türkülere eşlik etmesine vatandaşlar alkışlar ve zılgıtlarla karşılık verdi.

Diyarbakır Tanıtım Günleri 9 Eylül'e kadar AKM'de açık kalacak. (AA)

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