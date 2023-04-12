AKM-Gar-Kızılay metro hattı hangi duraklardan geçiyor? AKM-Gar-Kızılay metro hattı kaç duraktan oluşuyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

AKM-Gar-Kızılay metro hattı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "AKM-Gar-Kızılay metro hattı hangi duraklardan geçiyor?" sorusuna yanıt arıyor. AKM-Gar-Kızılay metro hattı ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

AKM-GAR-KIZILAY METRO HATTI KAÇ DURAK, HANGİ DURAKLARDAN GEÇİYOR?

AKM-GAR-KIZILAY metro hattı istasyondan oluşuyor.

Ankaralılar bu sayede Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız ulaşım yapabilecek.

Ankara'da yaşayan vatandaşlar, yeni yapılan Gar İstasyonu aracılığıyla, Ankara YHT Garı'na, Başkentray’a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek.

Ankaralılar, 2. istasyon olan Adliye İstasyonuyla da Başkentray'a aktarma yapacak.

Son istasyon Kızılay'dan Batıkent, Çayyolu ve Ankaray metro hatlarına geçiş mümkün olacak.

