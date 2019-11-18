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AKM inşaatında kaza; 1 işçi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 16:10 | Son Güncelleme

TAKSİM'de yapımı devam eden yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında çalışan işçi üzerine inşaat kalıbı düşmesiyle yaralandı.  Taksim'de yapımına devam edilen yeni AKM inşaatında öğle saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre işçilerden Cengiz Bozkurt'un üzerine inşaat kalıbı düştü.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) TAKSİM'de yapımı devam eden yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında çalışan işçi üzerine inşaat kalıbı düşmesiyle yaralandı.

Taksim'de yapımına devam edilen yeni AKM inşaatında öğle saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre işçilerden Cengiz Bozkurt'un üzerine inşaat kalıbı düştü. Diğer işçiler, Bozkurt'un yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bozkurt ambulansla, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bozkurt'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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