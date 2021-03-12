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AKM inşaatında sona doğru! Dış cephesi cam bölme ile kaplandı

12.03.2021 09:10 | Son Güncelleme:
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AKM inşaatında sona doğru! Dış cephesi cam bölme ile kaplandı

İstanbul’un simgelerinden olan Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında çalışmalar koronavirüs tedbirlerine uyularak tüm hızıyla sürüyor. İnşaatında sona doğru yaklaşılan AKM’nin havadan çekilen görüntülerinde ise dış cephesinin cam bölme ile kaplandığı görüldü.

Yıkılan AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu imzasını taşıyan yeni Atatürk Kültür Merkezi'ndeki işçilerin hummalı çalışması devam ediyor. 5 bloktan oluşacak AKM binasında 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark yer alacak.

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Havadan görüntülenen binanın dış cephesinin ise cam bölme ile kaplandığı görüldü. Koronavirüs önlemleri alınarak sürdürülen binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa ediliyor. Bu sayede Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek.

Kaynak: İHA

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