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AKM'nin temeli şubat ayında atılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 09:24 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(İstanbul'daki yeni AKM) 9 Kasım'da ihale gündemi açıklanıyor, ihale başlangıcı yapılıyor. Kasım ayı içinde ihalesini tamamlıyoruz. Aralık ayı içinde ihaleyi kazanan firmayla sözleşme aşaması bitmiş olacak" - "Ocak ayı itibarıyla yer teslimi ve devirleri tamamlanmış olacak. Şubat ayında da temelini atıp, inşaatına başlayacağız. 2 yıl gibi kısa bir hedef koyuyoruz. Şubat ayından sonra 2 yıl içinde de Atatürk Kültür Merkezi'ni hizmete almayı planlıyoruz"

AYNUR EKİZ / BURCU ÇALIK - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da yıkımı tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ihale gündeminin 9 Kasım'da açıklanacağını, aralık ayı içinde ihaleyi kazanan firmayla sözleşmenin imzalanacağını, şubat ayında ise temelinin atılıp inşaatına başlanacağını açıkladı.

Bakan Ersoy, AA muhabirlerine, İstanbul'daki AKM projesinin geldiği noktaya ilişkin süreci değerlendirdi.

Ersoy, eski binanın yıkım çalışması tamamlanan AKM projesine ilişkin, "9 Kasım'da ihale gündemi açıklanıyor, ihale başlangıcı yapılıyor. Kasım ayı içinde ihalesini tamamlıyoruz. Aralık ayı içinde ihaleyi kazanan firmayla sözleşme aşaması bitmiş olacak. Ocak ayı itibarıyla yer teslimi ve devirleri tamamlanmış olacak. Allah'ın izniyle şubat ayında da temelini atıp, inşaatına başlayacağız. 2 yıl gibi kısa bir hedef koyuyoruz. Şubat ayından sonra 2 yıl içinde de Atatürk Kültür Merkezi'ni hizmete almayı planlıyoruz." bilgisini verdi.

Projenin çok güzel olduğunu vurgulayan Mehmet Nuri Ersoy, "İnşallah zamanında başaracağız. İstanbul halkını da hayırlı bir projeyle buluşturmuş olacağız." diye konuştu.

- "Hedefimiz CSO'yu 1 yıl içinde bitirmek"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binası inşaatının uzun süreci nedeniyle adeta yılan hikayesine döndüğünü anlatarak, "Hedefimiz 1 yıl içinde bitirmek." ifadelerini kullandı.

Ersoy, CSO binasıyla ilgili ihtiyaç duyulan bütçenin Hazine ve Maliye Bakanlığınca bütçeye eklendiğini de bildirdi.

- Yeni AKM kültür kompleksine dönüşecek

İstanbul Taksim'deki AKM binasının yeni projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl 6 Kasım'da açıklanmıştı.

Projenin ilk aşaması olan yıkım çalışması şubatta başlamış, mayısta tamamlanmıştı.

Projesi Mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından hazırlanan yeni AKM hizmete açıldığında, 2 bin 500 kişilik opera salonu ile konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkanları ve bunların arasında yer alan kafe ve restoranlarıyla tek bir binadan sıyrılıp, büyük bir kompleks halini alacak.

Bölgeyi "kültür ve sanat sokağı"na dönüştürmesi hedeflenen AKM'de, 800 kişilik tiyatro, bin kişilik konferans, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane ve 885 araçlık otopark da bulunacak.

AKM, İstanbul'un 365 gün kullanılan yeni kültür mekanı olarak hizmet vermeye başlayacak.

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İstanbul'daki AKM Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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