Akne tedavisinde peelingler etkili olabilir

Akne tedavilerinde ilaç tedavilerin yetersiz kaldığı ancak sistemik tedavilerin de yan etkileri nedeniyle uygulanamadığı hastalarda, peelingler ve maskelerin tercih edilebileceği bildirildi.

“Hastanın tercihine göre değişir”

Aknenin, derinin kronik bir hastalığı olduğuna dikkat çeken Memorial Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Ayşenur Banu Çağlar, bu hastalığın genellikle ergenlik döneminde başladığını söyledi. Aknenin, alevlenmelerin ve yatışmalar ile uzun yıllarda devam ettiğini kaydeden Çağlar, “Akne tedavisinde sivilcelerin gerilemesi ve sonrasında oluşabilecek izlerin engellenmesi amaçlanmaktadır. Tedavi hastalığın şiddetine, hastalığın tutulum alanına, hastanın yaşına ve hastanın tercihine göre değişir. Topikal (ilaç) tedaviler, sistemik tedaviler, peelingler (cildi arındırmak) tedavide tercih edilmektedir” dedi.

“Bazen kombine edilerek kullanılır”

Akne tedavisinde uygulanan topikal tedavilerin; krem, jel, pomad ya da losyon formunda olabileceğinin altını çizen Çağlar şöyle konuştu:

“Yalnız uygulandıkları alana etki gösterir, ayni zamanda yeni sivilce gelişimini de engelledikleri için sadece sivilceler üzerine değil etkilenen tüm alana uygulanmaları gerekir. Tek başına topikal tedaviler hafif şiddetteki akne hastalarında tercih edilir. Orta ve şiddetli akne hastalarında ise sistemik tedaviler ile birlikte uygulanır. Orta ve şiddetli akne hastalarında çoğunlukla antibiyotikler, izotretinoin (akne ilacı) ya da hormon gibi tedavileri seçenekleri tercih edilir. Antibiyotik tedavileri çoğunlukla 3 ay sürer. Tedavi etkinliğini artırmak için pek çok tedavi seçeneği bazen kombine edilerek kullanılır.”