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"Akneyi kontrol altına almak mümkün"

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.10.2019 10:17 | Son Güncelleme

Deri Hastalıkları Uzmanı Dr.

Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülçin Ayar, cilde iyi bakarak hafif şiddette akneyi kontrol altına almanın mümkün olduğunu söyledi.
Özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin en çok sıkıntı yaşadıkları sorunlardan biri olan akne, halk arasındaki adıyla sivilce, sadece gençlerin problemi değil. Cildin yıpranması, yanlış beslenme, yoğun stres ve cilt tipine uygun olmayan kozmetik malzemelerin kullanılmasının akneyi bugün artık hemen herkesin sorunu haline getirdiğini ifade eden Acıbadem Bursa Hastanesi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülçin Ayar, “Akne, genetik faktörler veya hormonal hastalıklar sebebiyle de ortaya çıkabilir. Ancak cildinize iyi bakarak hafif şiddette akneyi kontrol altına almamız mümkün. Deri gözeneklerinin ölü deri, yağ ve bakterilerle tıkanmasıyla ortaya çıkan akne, deride iltihaplanma, kızarıklık ve şişme ile kendini gösteriyor. Her ne kadar ’akne vulgaris’ adıyla bilinen ve ergenlik yaşlarında rastlanan akne tipi daha sık görülüyor olsa da akne yalnızca gençlerin sorunu değil, ileri yaşlarda da sıkça ortaya çıkabiliyor. Doğru cilt bakımı için yüzü günde 2 defadan fazla yıkamamak gerekir. Yüzü yıkarken sıcak su ve cildi tahriş edebilecek ya da kurutabilecek sert sabunlar kullanılmamalı, bunun yerine, hassas, sabun olmayan temizleyiciler tercih edilmeli. Akneleri engelleyeceği düşüncesiyle yüzü fırçalamak, akneyi şiddetlendirir ve deriye zarar verir. Kötü görünüm gerekçesiyle sivilceleri sıkmayın. Deriye zarar veren ve ayrıca enfeksiyona da yol açabilen bu işlem de akneyi şiddetlendiren etmenlerden biridir” dedi.
Kaçınılması gereken bir diğer noktanın ise yağ bazlı makyaj malzemeleri ve deri bakım ürünleri olduğunu belirten Ayar, “Nemlendirici seçimi yaparken de mutlaka ’non-komedojenik’ ibaresi olan ürünlerden yararlanılmalı. Eğer hafif akne varsa reçete gerektirmeyen akne ürünleri denenebilir. Nadiren de olsa kişinin akne ürünlerine karşı özellikle de ilk 3 gün içinde şiddetli reaksiyon yaşayabileceği unutulmamalı. Bunun önüne geçmek için ürünün önce küçük bir alanda denenip sonra kullanılmaya başlanmasını öneriyoruz. Aknede herkese iyi gelen tek bir tedavi formülü yok. Aknenin yoğunluğuna ve kişisel özelliklerine göre farklı ilaçlardan oluşan bir tedavi seçilebiliyor. Akne tedavisi olmak isteyen kadın hastaların gebelik durumları ya da planlamaları ile ilgili olarak doktorlarına mutlaka bilgi vermeleri gerekiyor” diye konuştu.

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