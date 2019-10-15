AKO Akü'den yıllık 10 milyon adetlik üretim hedefi

İSTANBUL (AA) - AKO Akü, Türkiye'de Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli teknolojisini bir arada kullanan "tek" üretim tesisi olma özelliğine sahip, yüksek teknolojiyle endüstri 4.0 platformu üzerine kurulu ve tescilli Ar-Ge Merkezi kimliği taşıyan fabrikasında gelecek 7 yıl içinde yıllık üretim hedefini 10 milyon adet olarak belirledi.

AKO Grup bünyesinde hizmet veren AKO Akü, Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteriyor ve 64 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. AKO Akü fabrikası, Ar-Ge merkezi olması ve sıfır atık teknolojisine sahip tek Akü Geri Dönüşüm tesisi ile akü alanında ülkede "en yeni" ve "en büyük" yatırım olma özelliği taşıyor.

Akü üretiminde sektörde kullanılan gelişmiş ve iyi sonuçlar veren üretim tekniği olan Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli teknolojisi Türkiye'de sadece AKO Akü'de bir arada kullanılıyor.

- Türkiye'ye teknoloji liderliği kazandırma hedefi

AKO Akü, Ar-Ge Merkezinde, farklı üniversiteler ve yurt dışından bilim adamlarıyla projeler yürütülüyor. Bu projelerde elde edilen bilgi birikimi ve verilerle özellikle EFB, Start/Stop ve proses bazlı Ar-Ge çalışmaları sonuca ulaştırılarak üretime yansımış durumda. Bu yönüyle AKO Akü, Ar-Ge’den doğrudan beslenen bir üretim tesisi olarak nitelendiriliyor.