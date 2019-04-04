AKO Jant askeri kabul testlerinde rekora imza attı

Türk sanayinin yerli sermayeli gücü AKO Grup bünyesinde, 2013 yılında faaliyete geçen AKO Jant askeri araçların yerlileştirilmesine katkıda bulunuyor. Yurt içinde Nurol (Ejder Yalçın), Katmerciler, Isuzu, FNSS, Otokar, BMC (Amazon) gibi yerli firmaların ürettiği lastik tekerlekli zırhlı araçlar ve zırhlı personel taşıyıcı araçlar için mayın ve patlamaya dayanıklı jantların üretimini gerçekleştiriyor. Bu çalışmalarının yanı sıra askeri alanda yine AKO Grup markalarından Petlas ile birlikte askeri araçlar için lastik ile jant tedarik ediyorlar.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya pazarında hafif ve ağır ticari, zirai, askeri araç üreticilerinin tercihleri arasında yer alan AKO Jant, askeri alanda Türkiye’nin en büyük askeri araç üreticileri ve Güney Afrika Cumhuriyeti pazarına yönelik jantların üretimini yapıyor. AKO Jant ürettiği özel jantlar ile askeri araçların direnç ve dayanıklılığına aktif katkı sağlıyor.

İSTANBUL (AA) - AKO Jant’ın askeri araçlar için ürettiği jantlar askeri araç kabullerinde yapılan testlerde rakiplere oranla bir buçuk kata kadar yüksek performans gösterdi.

AKO Jant’ın askeri araçlar için ürettiği jantlar askeri araç kabullerinde yapılan testlerde rakiplere oranla bir buçuk kata kadar yüksek performans gösterdi. Jantlar için radyal yorulma testinde sektörel beklentiler 1 milyon devir iken AKO Jant ürünleri 2 milyon devri aşarak rekor kırdı. Ürünler yapılan dayanıklılık testlerinde en yüksek performansa ulaştı.

- Son teknoloji ile üretim

23 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere, toplam 120 bin metrekare alan üzerinde kurulu AKO Jant fabrikasında, 2018 yılında 3 milyon dolar yatırımla devreye alınan yeni jant üretim hattı son teknoloji ile otomatik olarak tasarlandı. Ürettim hattı, robotlarla entegre çalışıyor.

AKO Jant Fabrikası’nda askeri araç jantları CTIS ve Run-Flat sistemlerine tam uyumlu olarak tasarlanıyor ve üretiliyor. CTIS sistemi, araç hareket halindeyken lastiğin otomatik olarak şişirilmesini sağlayan bir sistem.

Bu jantlar özel tasarımları sayesinde arazi şartlarında montaj ve demontaj kolaylığı ile avantaj sağlıyor. Böylece AKO Jant ürünleri askeri araçlar için hayati bir konu olan sahadaki aktif direnç ve dayanıklılığında kilit önem taşıyor, asker ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katıyor.

