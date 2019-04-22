HABER

Ako Lastik Kaplama 9 milyon yatırımla yüzde 40 büyüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

AKO Lastik Kaplama AŞ Genel Müdürü Şevket Bacacı: - "Ülkemizin ve üzerinde yaşadığımız dünyanın kaynaklarına sorumlu duyarlılığımız ve sosyal sorumlu iş bilincimizle, ömrünü tamamlamış lastiklerden elde edilen granül ve akabinde elde edilen rejenere kauçuk ile ülke ekonomimize yıllık 15 milyon dolar katkı sağlayacak ürün prosesinin yüzde 10’luk bölümünü 2019 itibarı ile devreye almış durumdayız"

İSTANBUL (AA) - AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren AKO Lastik Kaplama, 9 milyon lira düzeyinde yatırım gerçekleştirdiği 2018 yılında, üretimde hedeflerinin yüzde 40 üzerinde büyüme kaydetti.

AKO Lastik Kaplama'dan yapılan açıklamaya göre, marka, yüksek kalite, teknoloji, servis ve hizmet yatırımlarıyla sektörünü yukarı taşımayı hedefliyor.

Sektöründe pazar liderliğini elinde bulunduran AKO Lastik Kaplama, yurt sathında yaygın hizmet yapılanmasıyla, İstanbul, Ankara, Mersin, Denizli’deki AKO’ya ait lastik kaplama fabrikaları ve Edremit, İzmir, Ankara, Eskişehir’deki franchise üretici bayileri ile "Türkiye’nin Kaplamacısı" olarak isimlendiriliyor.

Şirket, Soğuk Kaplama, Sıcak Kaplama, Orbit Kaplama hizmetlerinin yanı sıra kaplamada kullanılan yüksek kalite soğuk sırt kauçuğu ve kaplama yardımcı malzemelerinin üretimini de gerçekleştiriyor.

- "Sektörümüzün katma değer öncülüğünü yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Lastik Kaplama AŞ Genel Müdürü Şevket Bacacı, 2018 yılında toplam 9 milyon lira düzeyinde yatırım gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Kamyon lastiği kaplama üretiminde kullanılan sırt kauçuğunun üretimine yönelik yeni teknolojili, tam otomatik 1500 Ton Hidrolik Sırt Kauçuğu Presi yatırımımızın yanı sıra Lastik Tozu Geri Dönüşüm (rejenere) alanında ve fabrika içi diğer ekipmanlar ve taşıtlar için yatırımlar gerçekleştirdik. Ülkemizin ve üzerinde yaşadığımız dünyanın kaynaklarına sorumlu duyarlılığımız ve sosyal sorumlu iş bilincimizle, ömrünü tamamlamış lastiklerden elde edilen granül ve akabinde elde edilen rejenere kauçuk ile ülke ekonomimize yıllık 15 milyon dolar katkı sağlayacak ürün prosesinin yüzde 10’luk bölümünü 2019 itibarı ile devreye almış durumdayız. Bu yatırım, ülkemiz kaynaklarına olduğu kadar ve şirketimize de ciddi katma değer sağlayacaktır. Devam eden yatırımlarımız ve kapasite artışımızla, ülkemiz ve dünya için önem taşıyan çevre bilinci ve sıfır atık yönetimi konularında, sektörümüzün katma değer öncülüğünü yapmanın gururunu yaşıyoruz."

AKO Kaplama'nın, yeni yatırımlar ve değer üzerine kurulu üretim stratejileriyle 2018 yılı için öngörülen hedefin yüzde 40 üzerinde büyüme kaydettiğini aktaran Bacacı, "Kamyon Kaplama tamirde 40 bin, İş Makinası Kaplama tamirde 2 bin 500 adetlerine ulaştık. İşlem görmüş sırt kauçuğu üretim ve kauçuk satış tonajımız ise 2018 yılında bin 250 ton rakamını aşmıştır. Büyüme ve yeni yatırımlarımızla, her yıl düzenli belirlediğimiz yüzde 20 istihdam artışı hedefimizi, bu yıl da gerçekleştirdik. Makine yatırımı ve kapasite artışı ile oluşan yeni katma değerimizi ihracat ile taçlandırmayı düşünüyoruz. 2019 yılında bunun için aktif çalışmalarımız olacak."

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Zirai dona karşı naylonlu önlemZirai dona karşı naylonlu önlem
(Özel) Sakallı maymunların ikinci yavru heyecanı(Özel) Sakallı maymunların ikinci yavru heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AKO Lastik Kaplama

En Çok Okunan Haberler

Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a yükseldi

'VAR herkesin bombasını patlattı'

'VAR herkesin bombasını patlattı'

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
400 yıllık tarihi hamam yenilenmeyi bekliyor

400 yıldır orada! Kitabesi yok ama...

İzne gelen asker elektrik akımına kapılarak öldü

İzne gelen asker elektrik akımına kapılarak öldü

MİT'ten sınır ötesi operasyon! Yakalanarak Türkiye'ye getirildiler

MİT'ten sınır ötesi operasyon! Türkiye'ye getirildiler

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! Faillerden biri daha yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Son dakika: Çok sayıda astsubay hakkında gözaltı kararı

Son dakika: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

İhsan Kabil: Batı sineması İslamofobi’yi besliyor

Batı sineması İslamofobi’yi besliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.