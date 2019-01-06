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AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 17:30 | Son Güncelleme

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu. Bu geceden itibaren İstanbul genelin kar yağışının etkili olacağının tahmin edildiğini bildirildi.

AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması

AKOM'dan yapılan açıklamada, "03 Ocak 2019 Cuma gününden itibaren etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle şehir merkezinde aralıklarla karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı yaşanırken; Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ilçelerimizde yağışlar çoğunlukla kar şeklinde görülmüştür. Çatalca'ya bağlı mahallelerde (başta Binkılıç olmak üzere) 10-25 cm aralığında kar yüksekliği ölçülmüştür." denildi.

Açıklama şöyle sürdürüldü:

Soğuk havanın 09 Ocak 2019 Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması beklenirken, yağışların bu gece yarısından itibaren kuzey bölgelerimizden başlayarak il genelinde kar şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir.

Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle güney kıyılarımızda 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerde 5-15 cm arasında kar yüksekliği beklenmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı. 7 bin 083 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracı göreve hazır.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bir haftadır İstanbul için kar uyarısı yapıyor meteoroloji hâlâ yağdıramadı karı. Eskiden en güvenilir kurumların başında gelirdi meteoroloji şimdi düştüğü duruma bak. Çünkü meteorolojiyede liyakatsiz insanları atadılar. Meteorolojiye mühendis yerine diyanetten hoca atarsan, karım ne zaman yapacağını da tutturamazsın doğal olarak. Devletin tüm kurumlarını yerle bir ettiler...
kar mar yok sallamayin
gene uyardılar bu istanbul dan kar hiç eksik olmadı bilgili metoroloji asparagas full işiniz kar küreme araçları maymun oldu yağacak diye kar neyse vergimizi veriyoruz paramız çok ya
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