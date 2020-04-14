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  4. AKOM'dan İstanbullulara şiddetli yağmur uyarısı! (15 Nisan İststanbul'da hava durumu)

AKOM'dan İstanbullulara şiddetli yağmur uyarısı! (15 Nisan İststanbul'da hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 15:19 | Son Güncelleme

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kentin yarın sabah saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen alçak basınç sistemiyle beraber serin ve yağışlı havanın etkisini göstereceği konusunda İstanbulluları uyardı.

AKOM'dan İstanbullulara şiddetli yağmur uyarısı! (15 Nisan İststanbul'da hava durumu)

İBB AKOM’un paylaştığı verilere göre, İstanbul’da orta kuvvette esen lodos, yarın yerini kuzeyli rüzgarlara (poyraz) bırakacak. Rüzgarın kuvvetlenmesi (40-60 kilometre/saat) ile sıcaklıkların 6 ila 12 derece birden azalıp mevsim normallerinin altına düşeceği ve yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞ ÖĞLEN SAATLERİNDE İL GENELİNE YAYILACAK

Yarın öğle saatlerine kadar Çatalca, Silivri ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde yer yer etkili olması beklenen yağışların, öğle saatlerinden sonra il geneline yayılması, gece saatlerinden sonra ise bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren hafta boyunca herhangi bir yağış beklenmezken, sıcaklıkların tekrar kademeli olarak artarak 18-20 dereceler civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

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