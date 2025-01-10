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AKOM'dan İstanbullulara uyarı! Bahar havası, yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak... Hafta sonu başlıyor

10.01.2025 10:40
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İstanbul'da haftanın son günlerinde adeta bahar havası vardı. Vatandaşlar güneşi görünce hafta sonu için planlarını yaparken, İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM yağış ve soğuk hava uyarısında bulundu. Cumartesi başlayacak olan yağışlı ve soğuk havanın önümüzdeki haftanın son günlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

AKOM'dan İstanbullulara uyarı! Bahar havası, yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak... Hafta sonu başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) hafta sonundan itibaren İstanbul’da soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı uyarısında bulundu.

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"CUMARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR"

AKOM’un açıklamasında, “İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 41.75 olarak ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı 11 derece olarak belirlendi. Bu oran, kış sezonu ortalamalarına göre kritik bir seviyede seyrediyor. Bugün hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 16 dereceye kadar yükseleceği, akşam saatlerinde ise 12 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklıklar da benzer bir aralıkta kalacak. Cumartesi gününden itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 15-18 derece arasında seyrederken, zaman zaman ani sıcaklık düşüşleri ve yer yer şiddetli sağanaklar görülebilecek” ifadelerine yer verildi.

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Haftalık hava tahminleri ise şu şekilde:

11 Ocak Cumartesi: Kuvvetli sağanak yağış, sıcaklık 7-10 derece,
12 Ocak Pazar: Şiddetli yağış, sıcaklık 4-9 derece,
13 Ocak Pazartesi: Hafif yağış, sıcaklık 3-6 derece
14 Ocak Salı: Hafif yağmur, sıcaklık 3-7 derece,
15-16 Ocak Çarşamba-Perşembe: Hava sıcaklığı 2-8 derece arasında değişecek, yağışlar hafif şekilde devam edecek

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VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNULDU

AKOM yetkilileri, hafta boyunca yaşanacak yağışların etkisiyle trafikte ve günlük hayatta aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, baraj doluluk oranlarının sonbahar ve kış yağışlarıyla artırılmasının kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yağmur İstanbul AKOM
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