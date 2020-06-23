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AKOM, İstanbul'daki yağış miktarını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 16:34 | Son Güncelleme

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye Ümraniye'de 28,9, Üsküdar'da 24,8, Eyüpsultan'da 20,7, Samandıra'da 16, Silivri'de 13,7 kilogram yağış düştü. Gök gürültülü sağanağın aralıklarla akşam saatlerine kadar etkisini göstermesinin ardından bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

AKOM, İstanbul'daki yağış miktarını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte en fazla yağış alan ilçelerin Ümraniye ve Üsküdar olduğunu bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanağın Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde etkili olduğu belirtildi.

Öğle saatlerinden itibaren ise il geneline yayılan kuvvetli sağanağın Boğaz çevresinde etkili olduğu aktarılan açıklamada, saat 14.00 itibarıyla metrekareye Ümraniye'de 28,9, Üsküdar'da 24,8, Eyüpsultan'da 20,7, Samandıra'da 16 ve Silivri'de 13,7 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, yağış öncesi halihazırda bekleyen İBB itfaiye, İSKİ, yol bakım, atık yönetimi, park bahçeler, İBB trafik, zabıta ve 153 yerinde çözüm ekiplerinin olumsuzluklara müdahale ettiği anlatıldı.

Ayrıca açıklamada, Üsküdar Çengelköy Tahirpaşa Caddesi, Üsküdar Meydanı Hakimiyeti Milliye Caddesi, Ahmediye, Çekmeköy Madenler alt geçit, Zincirlikuyu alt geçit ve Fındıklı'da göllenme oluştuğu, Ortaköy Sahilyolu'nda ise ağaç devrildiği ifade edildi.

Gök gürültülü sağanağın, il geneline yayılması, aralıklarla akşam saatlerine kadar etkisini göstermesinin ardından bölgeyi terk etmesi bekleniyor. (AA)


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