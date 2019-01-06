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AKOM uyardı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 17:30 | Son Güncelleme

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Kar yağışının gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

AKOM uyardı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'un kuzey kesimlerinde kar yağışı başladı. Sarıyer taraflarında aralıklar halinde kar yağmaya başladı. Park halindeki araçların üzerinin karla kaplandığı görüldü.

METEOROLOJİ'DEN KAR AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kar yağışı açıklamasında, İstanbul'da 07.01.2019 pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların, 08.01.2019 salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. denildi.

AKOM'DAN AÇIKLAMA

AKOM'dan yapılan açıklamada, "03 Ocak 2019 Cuma gününden itibaren etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle şehir merkezinde aralıklarla karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı yaşanırken; Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ilçelerimizde yağışlar çoğunlukla kar şeklinde görülmüştür. Çatalca'ya bağlı mahallelerde (başta Binkılıç olmak üzere) 10-25 cm aralığında kar yüksekliği ölçülmüştür." denildi.

Açıklama şöyle sürdürüldü:

Soğuk havanın 09 Ocak 2019 Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması beklenirken, yağışların bu gece yarısından itibaren kuzey bölgelerimizden başlayarak il genelinde kar şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir.

Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle güney kıyılarımızda 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerde 5-15 cm arasında kar yüksekliği beklenmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı. 7 bin 083 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracı göreve hazır.

THY BAZI SEFERLERİ İPTAL ETTİ

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İstanbul’da beklenen olumsuz hava durumu ( kar yağışı ) nedeniyle 7 Ocak tarihinde Atatürk Havalimanı’ndan yapılması planlanan Odessa, Sofya, Kişinev, Karkiv, Malta, Selanik, Dubrovnik, Belgrad, Üsküp, Ordu-Giresun, Sinop, Antalya ve Gaziantep seferlerimiz iptal edilmiştir.”


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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Bir haftadır İstanbul için kar uyarısı yapıyor meteoroloji hâlâ yağdıramadı karı. Eskiden en güvenilir kurumların başında gelirdi meteoroloji şimdi düştüğü duruma bak. Çünkü meteorolojiyede liyakatsiz insanları atadılar. Meteorolojiye mühendis yerine diyanetten hoca atarsan, karım ne zaman yapacağını da tutturamazsın doğal olarak. Devletin tüm kurumlarını yerle bir ettiler...
kar mar yok sallamayin
gene uyardılar bu istanbul dan kar hiç eksik olmadı bilgili metoroloji asparagas full işiniz kar küreme araçları maymun oldu yağacak diye kar neyse vergimizi veriyoruz paramız çok ya
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