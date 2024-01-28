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AKOM ve Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı başladı

28.01.2024 21:42 | Son Güncelleme:
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İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

AKOM ve Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Uyarıların ardından akşam saatlerinde iki ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

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Silivri'nin Kadıköy Mahallesi'nde yollar beyaza büründü. Silivri Belediyesinden yapılan duyuruda, toplam 25 araç ve 150 personelin kar yağışı nedeniyle görev yapacağı belirtildi.

Akşam saatlerinde ise İstanbul'un çeşitli bölgelerinde de kar yağışı başladı.

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Kara yollarda yakalananlar o anları sosyal medyadan paylaştı.

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Hava Forum'un paylaşımına göre ise bazı bölgelerde doluya benzetilen kar yağışı da etkili oldu. Paylaşımda "Karadeniz üzerinden gelmesini beklediğimiz yağış kütleleri megakent üzerine atak yapmaya başladı. Yağışlar graupel (kar paleti) şeklinde gözüküyor. Bu dolu değil, buzla kaplanmış kar tanesidir. Boyutu kuskus pilavı ve strafor tanesine benzer. Anında beyazlatır" ifadeleri kullanıldı.

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KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM Pazartesi günü gerçekleşmesi beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle şehirde kara ve deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbullulara tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yağışlı havanın 29 Ocak pazartesi (05.00) sabah saatlerinde etkisini artırması beklenirken, fırtına şeklinde (30-60 km/s) esen rüzgarla birlikte yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde 3 ila 10 cm kar örtüsü oluşturabileceği öngörülüyor. Yağışların salı öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken sıcaklıkların 1 Şubat perşembe itibariyle mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor." ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışlı havanın 29 Ocak pazartesi (05.00) sabah saatlerinde etkisini artırmasının beklendiğini duyurdu. Yağışların bazı bölgelerde 3 ila 10 cm kar örtüsü oluşturabileceği öngörülüyor.

Yapılan açıklamada genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar, yükseklerde ise kuvvetli kar şeklinde olacağı uyarısında bulunulmuştu.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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