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AKOM'da açıklama yapan Yazıcı: Herhangi bir sorun beklemiyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 17:43 | Son Güncelleme

  İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, “Bugün sabah saatlerinden itibaren beklenmekte olan yağış nedeniyle ilgili birimlerimiz uyarılmış ve kendilerine olabilecek olumsuzluklara karşı ilgili noktalarda hazır bulunmaları talimatı verilmiştir.

AKOM'da açıklama yapan Yazıcı: Herhangi bir sorun beklemiyoruz

İlkay DİKİCİ- Nermin GEYİK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, “Bugün sabah saatlerinden itibaren beklenmekte olan yağış nedeniyle ilgili birimlerimiz uyarılmış ve kendilerine olabilecek olumsuzluklara karşı ilgili noktalarda hazır bulunmaları talimatı verilmiştir. Bu hizmetler için 4 bin 500 personel, bin 700 civarında iş makinesi ve buna dair ekipman kullanılmaktadır" dedi.

"KADIKÖY VE ŞİLE'DE METREKAREDE 50 KİLOGRAM YAĞIŞ İZLENMİŞTİR"

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'da yapılan çalışmalar ile alınan önlemleri takip eden Murat Yazıcı, daha sonra basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu. AKOM'da İstanbul'un kameralarla 7/24 takip edildiğini vurgulayan Yazıcı, şöyle konuştu:

"“Bugün sabah saatlerinden itibaren beklenmekte olan yağış nedeniyle ilgili birimlerimiz uyarılmış ve kendilerine olabilecek olumsuzluklara karşı ilgili noktalarda hazır bulunmaları talimatı verilmiştir. Bazı ilçelerde 'orta şiddetli yağış' olarak nitelendirdiğimiz 20-25 kilograma kadar yağış görüldü. Kadıköy ve Şile'de ise 'kuvvetli yağış' olarak nitelendirilen metrekarede 50 kilogram yağış izlenmiştir. Bu yağışlar sonrasında bazı alt geçitlerde ve Metrobüs istasyonlarında göllenmeler oluşmuş fakat birimlerimizin hazırlıkları sayesinde bu göllenmeler tamamen giderilmiştir. Herhangi bir hizmette veya ulaşımda aksamaya yer vermeyecek şekilde düzeltilmiştir. Şu an temizlik çalışmaları devam etmektedir."

VATANDAŞLARIMIZIN KATKISINI BEKLİYORUZ"

Bugün akşam 19.00'a kadar yağışların İstanbul'da 'az kuvvetli yağış' şekilde devam etmesini beklediklerini kaydeden Yazıcı, “Herhangi bir sorun beklemiyoruz. Kameralarımız vasıtasıyla tüm süreç gözlenmekte. Bütün olumsuzluklara temsilcilerimiz vasıtasıyla müdahale edilmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın ihbarları ile süreç daha da hızlandırılmaktadır. Göremediğimiz veya tespit edemediğimiz noktalarda vatandaşlarımızın katkılarını bekliyoruz" dedi.

Yazıcı ayrıca, sahada görev başında 4 bin 500 personel ve bin 700 civarında da iş makinesi ve ekipmanın kullanıldığını söyledi.

(FOTOĞRAF)

AKOM'da açıklama yapan Yazıcı: Herhangi bir sorun beklemiyoruz

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