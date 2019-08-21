AKOM'da açıklama yapan Yazıcı: Herhangi bir sorun beklemiyoruz

İlkay DİKİCİ- Nermin GEYİK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, “Bugün sabah saatlerinden itibaren beklenmekte olan yağış nedeniyle ilgili birimlerimiz uyarılmış ve kendilerine olabilecek olumsuzluklara karşı ilgili noktalarda hazır bulunmaları talimatı verilmiştir. Bu hizmetler için 4 bin 500 personel, bin 700 civarında iş makinesi ve buna dair ekipman kullanılmaktadır" dedi.

"KADIKÖY VE ŞİLE'DE METREKAREDE 50 KİLOGRAM YAĞIŞ İZLENMİŞTİR"

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'da yapılan çalışmalar ile alınan önlemleri takip eden Murat Yazıcı, daha sonra basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu. AKOM'da İstanbul'un kameralarla 7/24 takip edildiğini vurgulayan Yazıcı, şöyle konuştu:

"“Bugün sabah saatlerinden itibaren beklenmekte olan yağış nedeniyle ilgili birimlerimiz uyarılmış ve kendilerine olabilecek olumsuzluklara karşı ilgili noktalarda hazır bulunmaları talimatı verilmiştir. Bazı ilçelerde 'orta şiddetli yağış' olarak nitelendirdiğimiz 20-25 kilograma kadar yağış görüldü. Kadıköy ve Şile'de ise 'kuvvetli yağış' olarak nitelendirilen metrekarede 50 kilogram yağış izlenmiştir. Bu yağışlar sonrasında bazı alt geçitlerde ve Metrobüs istasyonlarında göllenmeler oluşmuş fakat birimlerimizin hazırlıkları sayesinde bu göllenmeler tamamen giderilmiştir. Herhangi bir hizmette veya ulaşımda aksamaya yer vermeyecek şekilde düzeltilmiştir. Şu an temizlik çalışmaları devam etmektedir."