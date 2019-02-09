AKOM'da öğrencilere afet eğitimi veriliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilk ve ortaokul öğrencilerine olası afetlere karşı hazırlıklı olmaları ve doğal felaket sırasında, sonrasında neler yapmaları gerektiğine ilişkin eğitim veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çocuk Meclisi, her yıl eğitim öğretim döneminde öğrencilere, afetlerden korunma eğitimleri düzenliyor.

Afet eğitimleri, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştiriliyor. Uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde, öğrencilere afet öncesi alınması gereken tedbirler ve afet sonrası yapılması gerekenler sözlü olarak anlatılırken, Türkiye ve İstanbul'da yaşanan sel, deprem ve heyelan gibi afetlerden elde edilen video izletiliyor.

Meydana gelen afetlerde çekilen fotoğrafların da slaytlar halinde gösterildiği eğitimde, hazırlanan sunum ve simülasyonlarla olası doğal olaylarda uygulamalı olarak neler yapılması gerektiği öğretiliyor.

AKOM'daki eğitim kapsamında, deprem, yangın, parlama, patlama, rüzgar, fırtına, kasırga, kar, çığ, gök gürültülü sağanak, sel, heyelan, çamur akıntıları ile sıcak hava dalgaları konularında dersler verilerek, çocukların afetlere karşı hazırlıklı olmaları, doğal olaylar sırasında ve sonrasında neler yapmaları gerektiği anlatılıyor ve bilinçlenmeleri amaçlanıyor. Eğitim sırasında çocukların, sık sık da tatbikat yaptırılarak edindikleri bilgileri pekiştirmeleri de hedefleniyor.