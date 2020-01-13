HABER
  4. AKP, 100'e yakın belediye başkanını transfer etmeyi planlıyor

AKP, 100'e yakın belediye başkanını transfer etmeyi planlıyor

13.01.2020 21:22 | Son Güncelleme

İlk olarak üçü CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'den beş belediye başkanı, Salı günü AKP Meclis Grup Toplantısı'nda iktidar partisine katılacak. AKP'ye katılacak belediye başkanlarının rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.

AKP, 100'e yakın belediye başkanını transfer etmeyi planlıyor

AKP, muhalefet partilerinden yaklaşık 100 dolayında ilçe ve belde belediye başkanını transfer etmek için harekete geçti.

İlk olarak üçü CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'den, ikisi bağımsız beş belediye başkanı, Salı günü AKP Meclis Grup Toplantısı'nda iktidar partisine katılacak.

AKP'ye katılacak belediye başkanlarının rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

AKP kaynaklarının verdigi bilgiye göre katılımların devamı da gelecek. AKP'li üst düzey bir yetkili, 100 dolayında belediye başkanının partilerine katılımının planlandığını, bunların yaklaşık 2,5 milyon yurttaşa hizmet götüren belediyeler olduğunu ancak şimdilik il belediyesi düzeyinde katılım olmayacağını söyledi.

Transfer edilen belediye başkanları için grup toplantıları ya da parti merkezlerinde katılım törenleri düzenlenecek.

MHP istisna tutuldu

AKP yönetiminin belediye başkanı transferi konusunda tek istisnası MHP.

İktidar partisi, Cumhur İttifakı ortağı olduğu için MHP'den kimseyi transfer etmeyecek.

AKP kaynakları, ittifak hukuku gereği, MHP'den transfer yapmayı düşünmediklerini belirterek, "Bütün partilerden katılım olacak. MHP hariç. MHP ile biz Cumhur İttifakıyız, o nedenle böyle bir girişimiz olmaz" görüşünü dile getirdi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: Bu hakikaten haysiyetsizlik

AKP'nin belediye başkanı transferine yönelmesi, muhalefet ile iktidar arasında da polemiğe yol açtı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, muhalefet partili belediyelerden, AKP'ye katılım olacağını duyuran AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'a, sert sözlerle tepki gösterdi.

Karamollaoğlu, partisinin Elbistan ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, Turan'ın 100 belediye başkanının AKP'ye geçeceği yönündeki açıklamalarına göndermede bulunarak şunları söyledi:

"Yakında 100 tane belediye AK Parti'ye geçiyormuş. Vay canına! Nasıl olmuş bu iş? Belediye başkanı diyor ki 'Kusura bakma, ben mecburum bunu yapmaya. Bu beni utandırıyor ama mecburum. Borcu ödeyemiyorum, benden önceki belediye bunu başıma bela etmiş. Hükümet de diyor ki gel benim yanıma ben öderim.

"Bu hakikaten haysiyetsizlik ya! Bir de bununla övünüyorlar. Böyle bir mantık olur mu ya? Ülke böyle yönetilir mi? Bunun adına demokrasi denir mi? Buna insanlık denilir mi?

"Belediye başkanlarının 100 tanesi geçecekmiş! İktidar partisine geçmeleri belki sağlanır ama ben inanıyorum ki samimi olan herkes bundan dolayı bu iktidara hınç besler."

Turan'dan Karamollaoğlu'na yanıt: CHP'ye kuyruk, HDP'ye vagon oldun

Temel Karamollaoğlu'nun bu sözlerine, AKP Grup Başkanvekili Turan'ın yanıtı aynı sertlikte oldu.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Turan, şunları söyledi:

"Partinin oyunu yüzde 1'lere düşür, savunduğun tüm değerleri kenara bırakarak CHP'ye kuyruk, HDP'ye vagon ol, her milli konunun karşısında olmayı muhalefetmiş zannet, sonra partinden AK Parti'ye geçiş olunca da en afır hakaretleri et! Yaşınız hak ettiğiniz cevabı almanıza engel!"

https://twitter.com/turanbulent/status/1216684608038850560?s=20

PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
Buzağı hırsızları bekçilere yakalandıBuzağı hırsızları bekçilere yakalandı
Ayakkabısının topuğunda eroinle yakalandıAyakkabısının topuğunda eroinle yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

İHA'lar tespit etti, teröristler itiraf etti! Rahip manastırda saklıyormuş

İHA'lar tespit etti, teröristler itiraf etti! Rahip manastırda saklıyormuş

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Kocasını bıçaklayarak öldürmüştü! Savcı ceza istemedi

Kocasını bıçaklayarak öldürmüştü! Savcı ceza istemedi

İBB Meclisi'nde gergin anlar! Üzerine yürüdü...

İBB Meclisi'nde gergin anlar! Üzerine yürüdü...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde bir asker ile güvenlik korucusu şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 2 şehit

Son dakika! Ankara'daki YHT kazası davasında flaş karar! 2 sanık tahliye edildi!

Ankara'daki YHT kazası davasında flaş karar!

Görüntüler Trabzon'dan! Birbirinden farklı kostümlerle kalandarı kutladılar!

Görüntüler Trabzon'dan! 'Dedelerimizden ninelerimizden yadigar'

Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını darp etmişti! Yeniden gözaltına alındı

Görüntülere tepki yağmıştı! Flaş gelişme

Isparta'da denetim sırasında yakalandılar! Ceza üstüne ceza yağdı!

Suçüstü yakalandılar! 4 kişiye 33 bin TL ceza

İran’daki protestolardaki bu görüntü gündem olmuştu! Trump'tan ilk tepki geldi!

Trump'tan İran’daki bu görüntüye ilk tepki geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.