AKP Adayından Diyarbakır İçin 121 Proje

Toplantının açılış konuşmasını yapan Atilla, önce iki yılın muhasebesini yaptı. Atilla,”2 Yılı aşkın süredir emanet aldığımız bu onurlu görevi - en temel belediyecilik hizmetlerinden bile mahrum kalan - Diyarbakırımıza ve siz hemşerilerimize yakışacak bir şekilde yerine getirmeye çalıştık. Bu süre zarfında, bir kardeşiniz olarak, fedakâr çalışanlarımızla birlikte Diyarbakır’ımızda; arşınlamadığımız küçe (sokak), girmediğimiz gönül bırakmadan hizmetlerimizi gerçekleştirmeye çalıştık. Görev yaptığımız süre içerisinde, Diyarbekir çevresiyle, doğasıyla, tarihi ve kültürel mirasıyla dikkat çekici bir dönüşüm ve değişim sürecine girdi. İlk günden itibaren, şeffaf belediyecilik anlayışımız ile hizmet dolu 2 yılı geride bırakırken şehrimizde sosyal belediyecilikten şantiye belediyeciliğine, altyapıdan üstyapıya… 17 ilçemizde 1.042 mahallemizde tüm hemşerilerimize hizmetler sunduk” dedi.

Yaklaşık iki yıldır kayyum olarak görev yapan Cumali Atilla, AKP tarafından aday gösterildikten sonra, yeni dönem projelerini tanıttı. Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısına, AKP’li milletvekilleri ile partililer de katıldı.

Görev süresince kimseyi dışlamadığını savunan Atilla, “Söz konusu projelerinin büyüklüğü ve hizmetin sizlere ulaşma hızı ve kalitesi dikkate alınırsa, çok kısa sürede birçok alanda yapılan yatırımların değeri ve önemi anlaşılacaktır. Bir rakamdan bahsetmek gerekirse, yaklaşık olarak 1 Milyar 250 Milyon TL'lik yatırımla “Belediyemizi 1 Kuruş borçlandırmadan” bu projelerimizi hayata geçirdik. Bu hizmetleri yerine getirirken, bu bütçeleri yönetirken, dürüst, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket ettik. Kapsayıcı, kucaklayıcı ve kimseyi de ötekileştirmeden kaliteli bir hizmet için, çalışmalarımızı en güzel şekilde sürdürdük” diye konuştu.

Konuşmasının son bölümünde projelerine değinen Atilla, şöyle devam etti; ”Biz Şehircilikte yeni bir anlayışı temsil edeceğiz. Geleceğin Diyarbakır’ında; Bizim için çok değerli olan huzur ve güven ortamıyla, cazibe merkezi şehrimizde organize sanayi bölgeleri aracılığıyla, yerli ve yabancı sanayici ve yatırımcıyı ilimize çekmek suretiyle önemli bir istihdam imkanı yaratmış olacağız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçireceğimiz, ‘Yerelde Kalkınma Projeleri’ ile Diyarbakır’ımızın bütün kaynak ve imkanlarını siz değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Altyapı ve ulaşımda tüm sorunlarını çözmüş, yeşil alanları ve ‘Millet Bahçeleriyle’ bambaşka bir Diyarbakır inşa edeceğiz. Dicle Vadisi Projeleri, Kültürel Mirası Koruma Çalışmaları ve Turizm Altyapısına yönelik projeleri hayata geçirerek turizmde şehrimizi yakın dönemde 1 Milyon turistin ziyaret edeceği turizm şehri yapacağız.”

Atilla, projelerini, kültür, sanat ve turizm, sosyal, çevre, yeşil Diyarbakır, yol, fen, yerel kalkınma, akıllı şehir, spor, kentsel dönüşüm, sağlık, afet, alt yapı, ulaşım ve ilçe projeleri adıyla 15 başlıkta topladı. Atilla bu başlıklar altına 121 proje tanıttı. Atilla’nın projeleri arasında Kürtçe’yle ilgili hiçbir projenin bulunmaması dikkat çekti.

