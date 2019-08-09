AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ABD'ye çağrı: Gülen ve FETÖ mensuplarının en yakın zamanda iadesi için gerekli adımlar atılsın

AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bir açıklama yaptı. 4 parti ABD'ye; "Fetullah Gülen ve FETÖ mensuplarının Türkiye'ye en yakın zamanda iade edilmeleri için gerekli adımların atılması" çağrısında bulundu. 4 siyasi parti, Suriye'de güvenli bölge oluşturulması konusunda müzakere yürütülen ABD'den, bu ülkede yaşayan ve 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulan Fethullah Gülen'in en kısa sürede iadesini talep etti. AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzasıyla hazırlanan ortak bildiriye, "FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için parlamentoda verilen 10 dolayındaki önergenin AKP-MHP oylarıyla reddedilmesini" gerekçe gösteren HDP katılmadı. ABD'ye verilmek istenen mesaj ne? Edinilen bilgiye göre Gülen ve destekçilerinin iadesine ilişkin bildiri fikrinin altında, Suriye'de "güvenli bölge" oluşturulmasına yönelik görüşmelerin yürütüldüğü ABD'ye bir anlamda baskı oluşturulması amacı yatıyor. Cuma günü yayımlanan bildiriye imza atan bir siyasi partinin grup başkanvekili, "ABD'ye, 'Tamam DEAŞ, El Kaide konusunda hassassınız ama bir darbe girişiminde bulunan terör elebaşını siz koruyorsunuz' mesajı verilmek istendi. Suriye görüşmeleri sürerken, 4 partinin, bu konuda ortak hareket ettiğini belirten bir karine olsun istedik" görüşünü dile getirdi.

Bildiri önerisi AKP grubundan geldi. HDP'nin katılmayacağı iletmesinin ardından da, bildiri metni, 4 siyasi partinin grup başkanvekilleri tarafından müzakere edilerek kaleme alındı. Bildiride, "FETÖ'nün Türkiye'nin bekasına yönelik en büyük tehdit olduğu", 15 Temmuz darbe girişiminin bu örgütün "elebaşları ve mensupları" tarafından gerçekleştirildiğinin yargı tarafından da tescil edildiği vurgulanarak, şu taleplere yer verildi: "1-FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, halen ABD'de serbestçe yaşamaya devam etmektedir. Terör örgütünü ABD'den yönetmeyi sürdürmekte, örgüt mensuplarına talimat vermektedir. FETÖ elebaşı, DAEŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin taktiklerini kullanarak, sapkın görüşlerini yaymayı sürdürmektedir. 2- Fetullah Gülen'in ve terör örgütünün diğer yöneticilerinin adalet önünde hesap vermeleri için Türkiye'ye iade edilmeleri yönündeki adalet kurumlarının müteaddit taleplerine bugüne kadar olumlu yanıt verilmemiş olması kabul edilemez. 3- FETÖ terör örgütüne ve elebaşı Gülen'e karşı ABD makamlarının harekete geçmemesi Türkiye ve ABD arasındaki güven ilişkisini olumsuz etkilemektedir. Bunun Türk toplumunda yol açtığı büyük tepkiyi TBMM grubu bulunan 4 parti olarak paylaşmaktayız.