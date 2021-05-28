“AKP Çözüm Süreci'ni İstediği Gibi Kullanamadığı İçin Bitirdi”

Van’da temaslarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, AKP’nin Çözüm Süreci'ni istediği gibi kullanamadığı için bitirdiğini savundu. Sancar, “Bir kaşık suda birbirini boğacak çevreler, daha önce birbirine amansızca düşmanlık yapan gruplar tek bir noktada bir araya geldiler; o da Kürt düşmanlığıdır” dedi.

MYK üyeleri ve milletvekilleriyle birlikte, Hakkari’den sonra Van’a giden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar partisinin il binasında il ve ilçe yöneticileriyle bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan Sancar, Sedat Peker’in açıklamalarına dikkat çekti. Peker’in açıklamalarında geçen olayların 2015 yılına dayandığını savunan Sancar, bu olayların Kürt sorununa çözüm aranan sürecin bitmesiyle bağlantılı olduğunu iddia etti. Sancar, AKP’nin istediği gibi kullanamaması nedeniyle çözüm sürecini bitirdiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunu itiraf ettiği öne süren Sancar ; “2015’te Çözüm Süreci AKP tarafından bitirildi. Belki de Çözüm Süreci'nin sona erdirilmesiyle ilgili tartışmaları bitiren açıklamayı da önceki gün AKP Genel Başkanı'nın bizzat kendisi yaptı. Çözüm Süreci'ni nasıl kullanmak istediklerini ve neden bitirdiklerini itiraf etti. Biz yıllarca söyledik, AKP Çözüm Süreci'ni istediği gibi kendi çıkarları doğrultusunda kullanamadığı için sona erdirdi ve savaş politikalarına yeniden döndü. İşte 2015 tam da bu gelişmelerin dönüm noktasını oluşturuyor. Şehir ablukalarını düşünün. Yakılan ve yıkılan kentleri hatırımızda tutalım. Ardından gelen dokunulmazlıkların kaldırılması, yargı operasyonları ve benzeri yöntemlerle demokratik siyasete yönelik tasfiye planlarını düşünün “dedi.