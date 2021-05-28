“AKP Çözüm Süreci'ni İstediği Gibi Kullanamadığı İçin Bitirdi”

Van’da temaslarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, AKP’nin Çözüm Süreci'ni istediği gibi kullanamadığı için bitirdiğini savundu. Sancar, “Bir kaşık suda birbirini boğacak çevreler, daha önce birbirine amansızca düşmanlık yapan gruplar tek bir noktada bir araya geldiler; o da Kürt düşmanlığıdır” dedi.
MYK üyeleri ve milletvekilleriyle birlikte, Hakkari’den sonra Van’a giden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar partisinin il binasında il ve ilçe yöneticileriyle bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan Sancar, Sedat Peker’in açıklamalarına dikkat çekti. Peker’in açıklamalarında geçen olayların 2015 yılına dayandığını savunan Sancar, bu olayların Kürt sorununa çözüm aranan sürecin bitmesiyle bağlantılı olduğunu iddia etti. Sancar, AKP’nin istediği gibi kullanamaması nedeniyle çözüm sürecini bitirdiğini savundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunu itiraf ettiği öne süren Sancar ; “2015’te Çözüm Süreci AKP tarafından bitirildi. Belki de Çözüm Süreci'nin sona erdirilmesiyle ilgili tartışmaları bitiren açıklamayı da önceki gün AKP Genel Başkanı'nın bizzat kendisi yaptı. Çözüm Süreci'ni nasıl kullanmak istediklerini ve neden bitirdiklerini itiraf etti. Biz yıllarca söyledik, AKP Çözüm Süreci'ni istediği gibi kendi çıkarları doğrultusunda kullanamadığı için sona erdirdi ve savaş politikalarına yeniden döndü. İşte 2015 tam da bu gelişmelerin dönüm noktasını oluşturuyor. Şehir ablukalarını düşünün. Yakılan ve yıkılan kentleri hatırımızda tutalım. Ardından gelen dokunulmazlıkların kaldırılması, yargı operasyonları ve benzeri yöntemlerle demokratik siyasete yönelik tasfiye planlarını düşünün “dedi.
“Kürtler ve HDP AKP’nin tek adam rejiminin rüyalarını yıktı”
Kürtler'in ve HDP’nin AKP’nin ''tek adam rejimi rüyalarını'' yıktığı için hedef olduğunu dile getiren Sancar, AKP-MHP’nin Kürt düşmanlığı üzerine bir araya geldiğini söyledi. “Bir kaşık suda birbirini boğacak çevreler bir araya geldi'' diyen Sancar sözlerini şöyle sürdürdü:
“AKP’nin Suriye ve Ortadoğu planlarının ardından partimize 7 Haziran 2015’te halkımızdan büyük destek geldiğini hatırlayın. O büyük destek ve o büyük seçim başarısı AKP’nin tek adam rejiminin rüyalarını yıktı. İşte Kürt'e düşmanlıkları, demokratik siyasete ve HDP’ye düşmanlıkları, son dönem için söylüyorum, bu gelişmelere dayanıyor. AKP-MHP mevcut ittifak ve adı konmamış ortakları tam da bu noktada bir araya geldi. Bir kaşık suda birbirini boğacak çevreler, daha önce birbirine amansızca düşmanlık yapan gruplar tek bir noktada bir araya geldiler; o da Kürt düşmanlığıdır. Kürt düşmanlığına dayanan bu iktidar koalisyonu yine her türlü kirli ilişkiye ve her türlü kirli savaş yöntemine başvurdu. İlişkiler kontrolden çıkınca da iç çatışmalar başladı. “
“Bu ittifak artık mafyatik düzene oturmuştur”
Muhalefete yönelik saldırıların arttığına dikkat çeken Sancar, Peker’in açıklamalarıyla ortaya çıkan tartışmaların sadece belirli şahıslarla ve ilişkilerle sınırlı olmadığını ifade etti. Hükümet ittifakının mafya düzenine dönüştüğünü savunan Sancar, “Nitekim iktidarın başı da onun küçük ortağı da açıkça bunları üstlendi. Bu bir sistem meselesidir. Bu ittifak artık mafyatik düzene oturmuştur. Ülkeyi de bu mafyatik düzene mahkum etmek istiyorlar. Bakın Rize’de İYİ Parti programına saldırı oldu. Genel başkanına dönük de tehdit vardı. Üstelik bu tehdidi AKP Genel Başkanı açıkça sahiplendi ve daha da beterinin olacağını söyledi. Görün işte, burada asıl mesele HDP değil. Tek hedef HDP değil. HDP’nin en büyük hedef olmasının sebebi en büyük direnen güç olmasıdır. Kürtler'in en büyük hedef olmasının sebebi, Kürtler'in boyun eğmemeleridir, inanç ve kararlılıkla mücadelelerini sürdürmeleridir” diye konuştu.
“Hesap vermemek için sözü HDP’ye getiriyorlar”
HDPyi eleştirenlere de seslenen Sancar, iktidar dilini kullanmamaları uyarısında bulundu. Sancar, “HDP’yi iktidarın ağzıyla eleştirdiğiniz takdirde tam da bu kirli ve kanlı düzenin devamına destek olmuş olursunuz. Bu iktidar ve temsilcileri bu ortaya saçılan insanlık suçları dahil uyuşturucu ticareti ve her türlü rant ilişkisi dahil tüm o konulardan kaçmak, hesap vermemek için dönüp dolaşıp alakası olup olmasın sözü HDP’ye getiriyorlar. Terör diye başlıyorlar, terör diye bitiriyorlar. İşte bize yönelik bu dilin asıl hedefi bu düzeni devam ettirmektir, hesap vermekten kurtulmaktır” şeklinde konuştu.