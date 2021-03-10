HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AKP dokunulmazlık takvimini nasıl işletecek, dosyalar hangi kriterlere göre görüşülebilir?

AKP dokunulmazlık takvimini nasıl işletecek, dosyalar hangi kriterlere göre görüşülebilir?

10.03.2021 17:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
AKP dokunulmazlık takvimini nasıl işletecek, dosyalar hangi kriterlere göre görüşülebilir?

Bazı HDP milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması konusunda TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nu harekete geçirmeyi planlayan AKP, süreçle ilgili takvimi netleştirmeye çalışıyor. Parti yönetiminde ağırlıklı görüş, 24 Mart'ta yapılacak Olağan Kongre sonrasında dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınması yönünde.

Bazı HDP milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması konusunda TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nu harekete geçirmeyi planlayan AKP, süreçle ilgili takvimi netleştirmeye çalışıyor.

Parti yönetiminde ağırlıklı görüş, 24 Mart'ta yapılacak 7. Olağan Kongre sonrasında dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınması yönünde.

Parlamentoda 1347 dokunulmazlık dosyası bulunduğunu dikkate alan iktidar partisi, bu dosyaların hangi kriterlere göre gündeme alınacağına ilişkin seçenekleri tartışıyor.

Bu konuda Anayasa'nın 14. maddesinde ifade edilen "devletin bölünmez bütünlüğüne karşı işlenen suçlar" kapsamına giren dosyaların kriter olarak belirlenebileceği ifade edilirken MHP ile yapılacak görüşmeler doğrultusunda, kapsamın daha da netleştirilmesi bekleniyor.

TBMM Başkanlığı'na geldikten sonra fezlekelerin gönderildiği TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nun başkanı Bekir Bozdağ, halen komisyona gelen 1347 dosyayı tek tek incelediğini, bu incelemenin tamamlanmasının ardından da karma komisyon olarak nihai değerlendirmeleri yapacaklarını ifade etti. Bozdağ'ın açıklamasına göre bu fezlekelerin 961'i HDP'lilere ait.

Bozdağ'ın bu açıklaması daha çok "prosedürün gereği" olarak yorumlanıyor. HDP'lilerin dosyalarının görüşülmesi konusundaki asıl takvimi belirleyecek olan ise AKP yönetimi olacak.

AKP'nin dün yapılan son Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da konunun genel çerçevesiyle değerlendirildiği, ancak partinin yaklaşan 7. Olağan Büyük Kongre takvimi de dikkate alınarak bu konuda aceleci davranılmaması görüşününün ağırlık kazandığı belirtiliyor.

Anayasa'nın 14. madde kriteri

Geçtiğimiz günlerde "İnsan Hakları Eylem Planı"nı açıklayan AKP, parti kapama ve dokunulmazlık tartışması nedeniyle, "reform" sürecinin olumsuz etkilenmemesi ve "muhaliflerini susturuyor" algısını engellemek için gündeme alınacak fezlekeler konusunda kriter belirlemeye çalışıyor.

Bu konuda öne çıkan görüş ise "devletin bölünmez bütünlüğü"ne karşı işlenen suçlarla ilgili dosyalardan dokunulmazlığın kaldırılması yönünde.

Söz konusu madde, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Anayasa hükümlerinden hiçbiri, devlete veya kişilere, Anayasa'yla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasa'da belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz" hükmünü içeriyor.

Anayasa'ya göre soruşturması seçimden önce başlamış olmak koşuluyla, 14. madde kapsamına giren suçlardan milletvekillerinin dokunulmazlığı bulunmuyor. HDP'li vekillerin ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin dokunulmazlığının kaldırılmasını istediği CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun komisyonda bulunan dokunulmazlık fezlekelerindeki suçlamaların 14. madde kapsamına gireceği yorumu yapılıyor.

HDP

"Kobani ve Gara fezlekeleri alınabilir"

Bir yandan da Anasaya'nın 14. maddesi kapsamına girebilecek fezleke sayısı çok fazla olabileceği için, MHP ile yapılacak görüşmelerle net kriterlerin belirleneceğini ifade ediyorlar.

MHP'de de 14. madde kapsamındaki suçların kriter olmasında bir sıkıntı görülmüyor. Ancak bu kapsama giren dosya sayısının çok fazla olması durumunda, "öldürme, mala zarar verme, terör örgütüne üye olma" suçlarını tümüyle içeren fezlekelerin öncelikle ele alınabileceği ifade ediliyor.

Kulislerde, tüm bu suçlamaları içeren dosya olarak ise dokuz HDP Milletvekili hakkındaki "Kobani fezlekesi" gösteriliyor. Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Gara'ya giden HDP'li" olarak açıkladığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir'in fezlekesinin Meclis'e gelmesinin beklenebileceği, geldikten sonra da bu dosyanın da öncelikle görüşülecek fezlekeler arasına alınabileceği ifade ediliyor.

"MHP'li Kaşıkçı'nın dosyası da gündeme alınabilir"

Kulislerde konuşulan bir başka iddia ise görüşülecek fezlekelerin "çeşitlenebileceği" yönünde. Bu kapsamda sadece HDP ve Berberoğlu değil, belirlenecek kriter kapsamına giren diğer partilerden milletvekilleri veya kendileri bizzat dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden milletvekillerinin dosyalarının da yine gündemin ön sıralarına çekilebileceği ifade ediliyor.

Bu kapsamda hakkında 55 dokunulmazlık fezlekesi bulunduğu belirtilen, Demokratik Bölgeler Partisi'nin tek milletvekili olan Saliha Aydeniz'in de aralarında bulunduğu bazı isimlerin fezlekeleri de gündeme alınabilir.

Ayrıca MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın fezlekesinin de, talebi doğrultusunda görüşülebileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e gönderilen MHP'li Kaşıkçı, dokunulmazlığının kaldırılmasını istemiş ve bu konuda da karma komisyona dilekçe vermişti. Kaşıkçı hakkında, 2010 yılında Hatay Dörtyol'da dört polisin PKK tarafından öldürülmesinin ardından Barış ve Demokrasi Partisi ilçe binasının ateşe verilmesinden sorumlu olduğu gerekçesiyle dokunulmazlık fezlekesi düzenlenmişti.

Kaşıkçı "FETÖ yöntemlerine uygun şekilde üretilmiş belgelerin dosyaya dahil edilerek hakkında fezleke düzenlendiğini" ifade etmişti. MHP kaynakları, Kaşıkçı'nın bu talebinin dikkate alınarak fezlekesinin komisyon gündemine alınabileceğini ifade ediyor.

MHP

MHP, "temelli kapatma"da ısrarlı

MHP kulislerinde, dokunulmazlık bir seçenek olarak görülmekle birlikte parti, HDP'ye kapatma davası açılması konusundaki ısrarını sürdürüyor. Siyasi parti kapatmayı zorlaştıran Anayasa değişikliğinin yapıldığı süreçlerde MHP'nin de rol aldığına dikkat çeken parti kaynakları, HDP'nin "temelli kapatma" nedeni olan "suç odağı" olduğu görüşünü savunuyor.

AKP'nin "kapatma" konusundaki mesafeli tutumu ise daha çok "takvimsel ve konjonktürel" olarak değerlendiriliyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kobani olayları ile ilgili dosyadan inceleme başlatmasını olumlu adım olarak değerlendiren MHP yönetimi, henüz net bir takvim belirlememekle birlikte, bu inceleme sonucunun kapatma davasına dönüşmemesi halinde, kapatma davası için başvuruda bulunmayı planlıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti
Cumartesi yasakları geri mi gelecek?Cumartesi yasakları geri mi gelecek?
MS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?MS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken Rasim Öztekin anısı...

Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken Rasim Öztekin anısı...

Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza

Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza

Günün en acı haberi: Öğrenince yıkıldı

Günün en acı haberi: Öğrenince yıkıldı

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Kenan Evren metrekaresini 35 liradan almıştı!

Kenan Evren metrekaresini 35 liradan almıştı!

Brezilya'da mutasyon etkisi: Can kaybında korkutan rekor!

Brezilya'da mutasyon etkisi: Can kaybında korkutan rekor!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

İstiklal Caddesi’nde yoğunluk, girişler kapatıldı

İstiklal Caddesi’nde yoğunluk, girişler kapatıldı

Ebubekir Sifil'in sözlerine verdiği yanıt olay olmuştu! Yılmaz Özdil ifade verdi

Sözleri olay olmuştu! Yılmaz Özdil ile ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün 'mahrem ablası' Ankara'da yakalandı

FETÖ'nün 'mahrem ablası' Ankara'da yakalandı

Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Cumartesi yasakları geri mi gelecek?

Cumartesi yasakları geri mi gelecek?

Oruç açma duası Türkçe ve Arapça okunuşu | İftar duası nasıl yapılır?

İftar duası nasıl yapılır?

Kaçırdıkları kişiyi tehdit edip cep telefonuyla o anları kaydettiler

Dehşet anları: Pasaportum hazır, seni öldürüp giderim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.