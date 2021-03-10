AKP dokunulmazlık takvimini nasıl işletecek, dosyalar hangi kriterlere göre görüşülebilir?

TBMM Başkanlığı'na geldikten sonra fezlekelerin gönderildiği TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nun başkanı Bekir Bozdağ, halen komisyona gelen 1347 dosyayı tek tek incelediğini, bu incelemenin tamamlanmasının ardından da karma komisyon olarak nihai değerlendirmeleri yapacaklarını ifade etti. Bozdağ'ın açıklamasına göre bu fezlekelerin 961'i HDP'lilere ait.

Bu konuda Anayasa'nın 14. maddesinde ifade edilen "devletin bölünmez bütünlüğüne karşı işlenen suçlar" kapsamına giren dosyaların kriter olarak belirlenebileceği ifade edilirken MHP ile yapılacak görüşmeler doğrultusunda, kapsamın daha da netleştirilmesi bekleniyor.

Parlamentoda 1347 dokunulmazlık dosyası bulunduğunu dikkate alan iktidar partisi, bu dosyaların hangi kriterlere göre gündeme alınacağına ilişkin seçenekleri tartışıyor.

Bazı HDP milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması konusunda TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nu harekete geçirmeyi planlayan AKP, süreçle ilgili takvimi netleştirmeye çalışıyor.

Bozdağ'ın bu açıklaması daha çok "prosedürün gereği" olarak yorumlanıyor. HDP'lilerin dosyalarının görüşülmesi konusundaki asıl takvimi belirleyecek olan ise AKP yönetimi olacak.

AKP'nin dün yapılan son Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da konunun genel çerçevesiyle değerlendirildiği, ancak partinin yaklaşan 7. Olağan Büyük Kongre takvimi de dikkate alınarak bu konuda aceleci davranılmaması görüşününün ağırlık kazandığı belirtiliyor.

Anayasa'nın 14. madde kriteri

Geçtiğimiz günlerde "İnsan Hakları Eylem Planı"nı açıklayan AKP, parti kapama ve dokunulmazlık tartışması nedeniyle, "reform" sürecinin olumsuz etkilenmemesi ve "muhaliflerini susturuyor" algısını engellemek için gündeme alınacak fezlekeler konusunda kriter belirlemeye çalışıyor.

Bu konuda öne çıkan görüş ise "devletin bölünmez bütünlüğü"ne karşı işlenen suçlarla ilgili dosyalardan dokunulmazlığın kaldırılması yönünde.

Söz konusu madde, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Anayasa hükümlerinden hiçbiri, devlete veya kişilere, Anayasa'yla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasa'da belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz" hükmünü içeriyor.