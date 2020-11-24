AKP eski milletvekiline "terör" soruşturması

Ensarioğlu, savcının çağrısı üzerine dün ifade verdi.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Diyarbakır eski Milletvekili Galip Ensarioğlu hakkında, "silahlı terör örgütünün propagandasını" yapmak suçlamasından soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürüten Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Adalet ve Kalkınma Partisi 24'üncü ve 26’ncı dönem Milletvekili Galip Ensarioğlu’nu "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırdı. Dün Diyarbakır Adliyesi’ne giden Ensarioğlu, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı’na hakkındaki iddialarla ilgili ifade verdi.

Ensarioğlu’na, Irak'ın Şengal bölgesinde IŞİD ile savaşırken hayatını kaybeden bir YPG üyesinin 2015 yılında Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde düzenlenen taziyesine katılıp katılmadığı ve ne amaçla katıldığı soruldu. Halen AKP üyesi olan Ensarioğlu, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

"CİMER’e şikâyet etmişler"

Soruşturma ile ilgili DW Türkçe’nin sorularını cevaplayan Ensarioğlu, 2015 yılında Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde düzenlenen bir taziyeye katıldığını söyledi. Bir arkadaşının oğlunun 2015 yılında IŞİD ile çatışmada hayatını kaybettiğini ifade eden Ensarioğlu, o taziyeye katılıp bir tweet attığını söyledi. Attığı tweetin sosyal medyada konu olduğunu ifade eden Ensarioğlu, "Örgüt mensubunun cenazesine giden siyasetçi söz konusu olunca sosyal medyada sürekli konu oldu. Bu durumu CİMER’e (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) de yazmışlar. Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bu konuda bir açıklaması vardı. Ona verdiğim cevap da sosyal medyada çok konu edilmişti. Savcılık bu konuda bir soruşturma açmış" dedi.