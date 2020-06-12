AKP Gençlik Kolları'ndan Özboyacı, Twitter'ın kararını yorumladı: İtibarsızlaştırma çabası var

Özboyacı raporu, "Gayet subjektif donelerle hazırlandığı, hiçbir kanıta dayanmadığı ve gerçek dışı olduğu aşikar" sözleriyle yorumladı.

Twitter, bu hesapların Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlik faaliyetleri ile bağlantılı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

BBC Türkçe 'ye konuşan Özboyacı, Twitter'ın hazırlattırdığı raporun "hiçbir kanıta dayanmadığını ve gerçek dışı olduğunu" savundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı, Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Twitter'ın Türkiye'deki bazı hesapları kapatma kararına tepki gösterdi.

"Bu raporla büyük bir itibarsızlaştırma çabası var" diyen Özboyacı, Twitter'ın kapattığı hesaplarla bağlantılarının olup olmadığına dair soruya şu yanıtı verdi:

"Bizim böyle bir ilişkimiz yok. AK Parti Gençlik Kolları'nın yaptığı çalışmalar organiktir. Biz yaptığımız çalışmaları teşkilatlara, 'Arkadaşlar paylaşalım, destek olalım' gibi yolluyoruz ve bu doğal bir şekilde, doğal haliyle yayılıyor. Bunun dışında hiçbir yöntemimiz yok."

Sosyal medya çalışmaları nasıl yürüyor?

Kendi sosyal medya ekiplerinin çalışmalarını nasıl yürüttüğüne dair soruya ise Özboyacı şu yanıtı verdi:

"AK Parti'nin teşkilat yapılanması üç kademe şeklinde: Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları. Ben Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanıyım. Bizim Gençlik Kolları tanıtım birimimiz var. Kesinlikle gönüllü çalışıyor bu arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarla beraber oturuyoruz, fikirlerimizi metne, görsele çeviriyoruz, video haline getiriyoruz.

"Daha sonra 81 il, 973 ilçe, 45 bin mahallede bulunan teşkilatlarımıza bu doneleri yolluyoruz. Böyle bir teşkilat yapılanmamız var, bunun dışında hiçbir teşkilat yapımız yok.