AKP Grup Başkanvekili Turan: İlim heyeti anayasa çalışmasını bitirdi

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin anayasa önerisi için bir "ilim heyeti" oluşturulduğunu, bu heyetin çalışmaları bitirdiğini ve anayasa önerisinin kısa zamanda parti yönetiminde tartışmaya açılacağını söyledi.

Bülent Turan, "Bir ilim heyeti bu konuya çalıştılar. Cumhurbaşkanımıza da bu anayasa çalışmasının bittiği bilgisini verdiler. Yani hem MHP'nin hem AK Parti'nin kendi önerdiği anayasaları olacak. Biz o anayasaların bir Cumhur İttifakı ruhuna bürünmesini istiyoruz. O zaman Cumhur İttifakı'nın anayasası haline gelecek" dedi.

Turan, anayasa çalışmasının önce partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) ele alınacağını, ardından kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi:

"İstiyoruz ki bu dönem seçime epey bir zaman var. Tüm partiler kendi çalışmasını yapsınlar. En kısa süre içerisinde bunu siyaset zemininde MYK ve MKYK'da bizlere açacaklar, bunun tartışmasını yapacağız. Son hale getirdikten sonra; başta Cumhur İttifakımız ile paylaşacağız. Ondan sonra usul belirlemesi yapacağız. Diğer partilere götürmek ve diğer katmanlarla görüşmek işin gereği esası olacak. Tabii ki 84 milyonun bekleyeceği bir metin çıkamaz ortaya. Ama büyük çoğunluğunun 'evet' diyeceği, toplumun çok farklı katmanlarının kesimlerinin 'evet' diyeceği bir metin için büyük bir mesai harcayacağız."