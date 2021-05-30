HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AKP Grup Başkanvekili Turan: İlim heyeti anayasa çalışmasını bitirdi

AKP Grup Başkanvekili Turan: İlim heyeti anayasa çalışmasını bitirdi

30.05.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin anayasa önerisi için bir "ilim heyeti" oluşturulduğunu, bu heyetin çalışmaları bitirdiğini ve anayasa önerisinin kısa zamanda parti yönetiminde tartışmaya açılacağını söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Turan: İlim heyeti anayasa çalışmasını bitirdi

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin anayasa önerisi için bir "ilim heyeti" oluşturulduğunu, bu heyetin çalışmaları bitirdiğini ve anayasa önerisinin kısa zamanda parti yönetiminde tartışmaya açılacağını söyledi.

Bülent Turan, "Bir ilim heyeti bu konuya çalıştılar. Cumhurbaşkanımıza da bu anayasa çalışmasının bittiği bilgisini verdiler. Yani hem MHP'nin hem AK Parti'nin kendi önerdiği anayasaları olacak. Biz o anayasaların bir Cumhur İttifakı ruhuna bürünmesini istiyoruz. O zaman Cumhur İttifakı'nın anayasası haline gelecek" dedi.

Turan, anayasa çalışmasının önce partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) ele alınacağını, ardından kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi:

"İstiyoruz ki bu dönem seçime epey bir zaman var. Tüm partiler kendi çalışmasını yapsınlar. En kısa süre içerisinde bunu siyaset zemininde MYK ve MKYK'da bizlere açacaklar, bunun tartışmasını yapacağız. Son hale getirdikten sonra; başta Cumhur İttifakımız ile paylaşacağız. Ondan sonra usul belirlemesi yapacağız. Diğer partilere götürmek ve diğer katmanlarla görüşmek işin gereği esası olacak. Tabii ki 84 milyonun bekleyeceği bir metin çıkamaz ortaya. Ama büyük çoğunluğunun 'evet' diyeceği, toplumun çok farklı katmanlarının kesimlerinin 'evet' diyeceği bir metin için büyük bir mesai harcayacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şubat ayı başında yeni anayasa çağrısı yapmış; ardından çalışmalar için Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve anayasa hukukçusu Prof. Yavuz Atar başkanlığında "Anayasa Bilim Kurulu" oluşturulduğu belirtilmişti.

Erdoğan, anayasa teklifinin "kendisini süreç dışında tutacak siyasi partiler olsa da tüm toplum kesimleri ile görüşerek 1 yıl içinde hazırlanması ve tartışılmaya başlanması" hedefi olduğunu da söylemişti.

Mayıs ayı başında da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 100 maddelik anayasa önerisi hazırladıklarını ve teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP'ye sunacaklarını açıkladı.

Meclis'teki aritmetik, iki siyasi partinin anayasa değişikliğini gerçekleştirmesine olanak tanımıyor. İki parti uzlaşsa bile ittifak dışından en az 23 milletvekilinin destek vermesi halinde ancak referanduma sunabilmek için gerekli olan 360 oya ulaşılabiliyor.

Başta CHP, İYİ Parti ve HDP olmak üzere, Cumhur İttifakı içinde yer almayan muhalefet partileri ancak "parlamenter sisteme dönüş" koşuluyla anayasa masasına oturabileceklerini ifade ediyor.

Parlamentoda oy hakkı bulunmayan TBMM Başkanı ile birlikte 289 sandalyesi bulunan AKP'nin, 48 milletvekili bulunan MHP ve 1 milletvekili bulunan Büyük Birlik Partisi destek verse bile, anayasa değişikliğini Meclis'ten geçirecek çoğunluğu bulunmuyor.

Anayasa değişikliğinin Meclis'te kabul edilebilmesi için en az 400 milletvekilinin kabul oyu vermesi gerekiyor. Anayasa değişikliğinin referanduma sunulabilmesi için ise en az 360 milletvekilinin desteği lazım.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Uzman isim uyardı, vatandaşlar dikkat: 900’e yakın hastalığı insana bulaştırabiliyorUzman isim uyardı, vatandaşlar dikkat: 900’e yakın hastalığı insana bulaştırabiliyor
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay böyle ortaya çıktı! Cinsel saldırı şüphelisi gözaltına alındı

İğrenç olay böyle ortaya çıktı! Cinsel saldırı şüphelisi gözaltına alındı

Ünlü tatil merkezinde yeni vakaya rastlanmadı

Ünlü tatil merkezinde yeni vakaya rastlanmadı

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea

Okul projesiyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama

Okul projesiyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama

Genç kadının evinden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Genç kadının evinden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis istemi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis istemi

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Taksim Camii açılışında Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Taksim Camii açılışında Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.