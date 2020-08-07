AKP içinde Dilipak’a tepki büyüyor

İstanbul Sözleşmesi’ni savunan AKP’li kadınları yazısında sert şekilde eleştiren Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’a AKP içinden tepkiler büyüyor. AKP'li kadınlar Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Anadolu Ajansı’na konuşan AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, başta genel merkez olmak üzere 81 il kadın kolu başkanının suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek Dilipak’a "Bu saldırganlığınız, ahlaksız sözleriniz ve iftiraya varan yakıştırmalarınızla kendinizi küçültmeyin. Edebe mugayir yazarak kaybettiğiniz itibarı, yazdığınız bu üsluptaki yazılarınızla kamuoyunun dikkatini çekseniz bile geri kazanamazsınız" şeklinde seslendi.

Dilipak ne yazmıştı?

Dilipak, 27 Temmuz’da Yeni Akit’te yayımlanan "AKP’nin papatyaları" başlıklı yazısında, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye tepki gösteren AKP'li kadınları, eski Kadın ve Aile Bakanı Fatma Şahin’i ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın da yönetiminde olduğu KADEM’i hedef almıştı. Dilipak’ın yazıda AKP’lilere seslendiği "Bu fahişelere karşı seslerini yükseltebilecekler mi?" sözleri tepki çekmişti.