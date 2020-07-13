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AKP: İkona ve freskler namazlarda kapatılacak

13.07.2020 23:07 | Son Güncelleme

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, camiye dönüştürülmesine karar verilen Ayasofya'daki ikona ve fresklerin "aynen korunacağını", namaz saatlerinde ışık ya da perde sistemiyle kapatılacağını açıkladı.

AKP: İkona ve freskler namazlarda kapatılacak

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, camiye dönüştürülmesine karar verilen Ayasofya'daki ikona ve fresklerin "aynen korunacağını" belirterek "Onlar namaz saatinde ya ışık ya perde sistemiyle kapatılacak" dedi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Ayasofya'nın bu doğrultuda "korunacağını" söyleyen Çelik, "Cami işlevini yerine getirirken aynı zamanda yurt dışından ya da yurt içinden gelecek herkesin ziyaretine açık olacak. Oradaki Ayasofya'nın evrensel mirasını temsil eden ikonalar, freskler aynen korunacak. Onlar namaz saatinde ya ışık ya perde sistemiyle kapatılacak" diye konuştu.

Çelik, "Bu, bizim geleneğimizde vardır zaten. Biz bu eserleri her zaman koruruz ve bunlara saygı gösteririz. Ondan sonrasında, namaz vakti bittikten sonra ziyaret edenler onu görecekler. Daha önce burayı parayla ziyaret edenler, şimdi ücretsiz ziyaret edecek. Ayasofya, cami olarak ve evrensel dünyanın kültürel mirasının ihtişamını taşıyan büyük bir mekan olarak bütün insanlığa görkemini göstermeye devam edecek" diye ekledi.

UNESCO yetkililerine seslenen Çelik, Ayasofya'nın evrensel mirasının korunması konusunda Türkiye'nin "her türlü işbirliğine açık" olduğunu belirtti.

UNESCO, Ayasofya'nın müze statüsünün iptal edilerek camiye dönüştürülmesine ilişkin kararı "derin üzüntüyle" karşıladığını açıklamıştı.

Erdoğan'dan Putin'e güvence

Ayasofya'nın yabancı turistler dâhil herkes tarafından ziyaret edebileceğine ve Hristiyanlarca kutsal sayılan ögelerin korunacağına dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvence verildiği açıklanmıştı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu güvence Putin ile Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesinde verildi.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları ise Brüksel'de gerçekleştirdikleri toplantıda "Türkiye'nin Ayasofya gibi simgesel bir abideyi dönüştürme kararını" kınamıştı.

DW/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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