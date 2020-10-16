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AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

16.10.2020 21:41 | Son Güncelleme

AKP İstanbul Milletvekili, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi Markar Esayan hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Esayan'a bir yıl önce mide kanseri teşhisi konmuştu.

AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

AKP İstanbul Milletvekili, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi Markar Esayan hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Esayan'a bir yıl önce mide kanseri teşhisi konmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP ve diğer siyasi partilerden başsağlığı mesajları sosyal medyada paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sevgili Markar Esayan'ı kaybettik. Başımız sağolsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1317149220231663621

Ermeni kökenli işletme uzmanı, gazeteci-yazar olarak bilinen Esayan, 25. ve 26. dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu, Türkiye - Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1969'da İstanbul'da doğan Markar Esayan 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler bölümünde yaptı.

Markar Esayan

Agos**, Taraf**, Yeni Şafak, Daily Sabah...

1997'den beri aralıklarla yazdığı Agos Gazetesi'nde 2001 yılından itibaren Hrant Dink'in davetiyle "Dar Kapı" başlığı altında köşe yazıları yazdı.

Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de suikast sonucu öldürülmesinin ardından Agos'un yayınına devam etmesi için Etyen Mahçupyan ile birlikte çalıştı. Dink'in birinci ölüm yıldönümünden sonra Agos'tan ayrıldı.

2008'de Taraf gazetesinde çalışmaya başladı. "Arada" başlığı altında köşe yazıları yazdı. 2012'de kısa süreliğine gazetenin geçici yayın yönetmenliğini üstlendi.

2013 yazından itibaren Yeni Şafak ve Daily Sabah gazetelerinde, Serbestiyet ve Turkey Agenda internet sitelerinde köşe yazmaya devam etti.

Esayan'ın "Şimdinin Dar Odası", "Karşılaşma", "Jerusalem", "Dünyayı Durduran 60 Gün" ve "İyi Şeyler" adlı kitapları da bulunuyor.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Ermenice bilen Eseyan, bekardı.

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