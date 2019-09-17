Pankart açmalarına izin verilmeyen eylemciler her gün eylem yapacaklarını belirtiyor."Onların ki çocuksa, bizimkiler de çocuk. Onlar hakkını arıyorsa, ben de arıyorum. Çocuğumun haksız yere müebbet hapisle cezalandırılmasına sessiz kalmayacağım." 19 yaşındaki Hava Harp okulu öğrencisi oğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından tutuklanan anne Melek Çetinkaya’ya eylem yapmalarını bu sözlerle açıkladı. Oğlunun darbe girişimiyle hiçbir ilgisi olmadığı halde müebbet hapisle cezalandırıldığını ve Silivri’ye gönderildiğini söyleyen anne Çetinkaya, üç yıldır oğlunun serbest kalması için uğraşıyor. Çetinkaya ile birlikte dört anne daha eylem yapmak istedi. Hedefleri, seslerini duyurana kadar hemen her gün eylem yapmak. DW Türkçe'ye konuşan Çetinkaya, oğlunun serbest kalması için attığı her adımda, hangi devlet yetkilisinin ya da kurumunun kapısını çaldıysa sonuç alamadığını söyledi. Diyarbakır'da HDP binası önünde, PKK'ya katılmaları için kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen annlerin eyleminden etkilendiğini belirtti.

"Devlet onların sesini duyuyorsa, belki benimkini de duyar" diyen anne Çetinkaya gibi onlarca anne var. O annelerden 15 kişilik bir grubun Pazartesi günü İstanbul AKP il binası önünde başlayan ancak polis engeline takılan eylemin devamının gelip gelmeyeceği merak edilirken, o grup içinde yer alan anne Çetinkaya Ankara’da AKP il binası önünde eylem yaptı. AKP il binası önüne Maliye Bakanlığı’ndan 2016’da kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen Cemal Yıldırım ile birlikte giden anne Çetinkaya’nın eylemi neredeyse bir dakikadan az sürdü. Yıldırım’ın pankart açmasına, anne Çetinkaya’nın slogan atmasına izin vermeyen polis, Yıldırım’ı gözaltına aldı. Polise "Hadi beni de alsanıza. Sizin çocuklarınız yok mu, benim çocuğumun darbeyle ne ilgisi var. Benim sesimi de duysanıza" diye çıkışan anne Çetinkaya, tutuklu askeri okul öğrencilerinin anneleri olarak eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını dile getirdi. Diyarbakır’daki anneler destek verecek mi? Anne Çetinkaya, Diyarbakır’da annelerin eylem yapmasına izin verilirken kendilerinin eylemine izin verilmemesini tuhaf bulduklarını söyledi ve gerekirse eylemlerine Diyarbakır’a giderek devam edeceklerini anlattı. Çetinkaya DW Türkçe'ye, "Diyarbakırda’ki annelere destek vereceğim, onlar da bana destek versinler. Benim çocuğumun darbeyle ne ilgisi var, o anneler de devlete benim yerime soru sorsunlar. Diyarbakır’daki anneler bizden bahsederse, devlet belki bizi dinler" dedi.

Kendileri son üç yıldır seslerini duyurmak isteyip, başaramazken Diyarbakır’da eylem yapan annelerin seslerini duyurmayı başarmasını merakla takip ettiklerini anlatan Çetinkaya, "Evet, geç kalan bir adalet var. O adalet nerdeyse, gelsin bizi de bulsun. Biz, o adaleti aramaktan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu. "Bizi canlı canlı gömmek istiyorlar" KHK ile Maliye Bakanlığı’ndaki işinden 2016’da ihraç edilen Cemal Yıldırım, Pazartesi günü AKP önünde yaptığı eylemde geçici süreyle gözaltına alınmasına karşın eylem yapmaktan vazgeçmedi. 320 lira para cezasına çarptırıldıktan sonra serbest bırakılan Yıldırım, AKP il binası önündeki eylemlerine devam edeceğini söyledi. Yıldırım, polisin barikatlarla çevirdiği bina önünde eylemini tekrar etmek isterken yine gözaltına alındı. Gözaltı öncesi DW Türkçe’ye konuşan Cemal Yıldırım "AKP, bizim çalışma alanlarımızı yok etti. Başka işlere giremiyoruz. İşimi geri alıncaya kadar eylem yapmayı sürdüreceğim" dedi. "İşsizlikten intihar ettiler" 60 KHK’lı arkadaşının işsizlik yüzünden intihar ettiğini anlatan Yıldırım, "Her gözaltı sonrası 320 lira para cezası alıyorum. AKP, hak arama mücadelesini bile paraya dökmüş durumda" diyerek, barışçıl eylem yapma hakkımdan vazgeçmeyeceğini söyledi.