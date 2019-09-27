AKP Önündeki Eyleme ‘Suçtur’ Yasağı

Önceki kayyum döneminde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde işe alınan Yasin K., İsmail D. ve Fırat E, bir süre sonra işten çıkarıldı. Bunun üzerine üç arkadaş protesto eylemi yapmaya karar verdi. Yasin K, asker olan ağabeyi Ahmet K.’yı Hakkari’nin Dağlıca bölgesindeki bir saldırıda kaybetmemesine rağmen, "Şehit yakınları için kamu kurumlarında ayrılan istihdam kadrosuna yerleştirilmediği", İsmail D. ve Fırat E. ise önceki dönem Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından DİSKİ’de başladıkları işten 4 gün sonra çıkarılmalarına tepki amacıyla AKP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapmak istedi. Bunun için Diyarbakır Valiliği’ne başvuran üç arkadaşa valilik izin vermedi.

Diyarbakır’da kayyum zamanında belediyede işe başlayan ancak daha sonra işten çıkarılan üç kişinin AKP İl Binası önünde yapmak istediği eyleme valilik izin vermedi. Valilik, AKP önündeki eylemin ‘suç’ olduğunu savundu.

"İlimiz Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı üzerinde bulunan AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatı il binasında 'İşçi Kıyımları ve Duyarsızlık' konulu etkinlik düzenlemek istediğiniz bildirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 68. Maddesinde siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olarak belirtilmiş, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda siyasi partilerin faaliyetlerinin engellenmesi suç olarak tanımlanmış karşılığında yaptırımlar açıkça belirlenmiştir. Söz konusu etkinliğinizi siyasi parti binası önünde düzenlemek istediğinizden, siyasi parti binasına giriş-çıkışları ve siyasi partiye ait faaliyetleri doğrudan ya da dolaylı olarak engelleneceği ayrıca vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılmaz ölçüde zora sokacağı, kamu düzenini zedeleyici görüntüleri topluma yansıtılarak karşıt gruplar arasında çatışma oluşturmaya dönük provokatif olaylara sebebiyet verilebileceği ve önü alınamaz menfur olaylara neden olabileceği, terör örgütüne muzahir grup ve şahıslarca etkinliğe müdahil olunarak amacından saptırılmaya, terör örgütlerinin propagandasına dönüştürülmeye çalışabileceği değerlendirilmiştir."

Eylem yapmak isteyen işçilerden İsmail D., iki kayyumun kavgasına kurban edildiklerini söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan İsmail D., “İki kayyumun kavgasından dolayı, DİSKİ Genel Müdürü Ahmet Karadağ ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Cumali Atilla arasındaki kavgadan dolayı bizler işten atıldık” dedi.

Yaptığı tüm görüşmelerin ardından eylem yapmaya karar verdiğini ifade eden İsmail D., "Birçok kişi ile görüştüm, hepsinden söz aldım ama 23 aydır beni erteliyorlar. İşsizim ve Diyarbakır’da iş bulamıyorum. Tekrar kayyum atandı, tekrar başvurdum. Baktım bunlar da beni ciddiye almıyor, sesimi duyurmak için valiliğe gittim ve anayasanın bana vermiş olduğu hakkı kullanmak istedim. Valiliğe gittim başvurdum AKP il binası önünde oturma eylemi yapmak istediğimizi söyledik. Oturma eylemimizin içeriği de ‘işçi kıyımları ve devletin duyarsızlığına dikkat çekmek istedik. AK Parti İletişim Merkezi'ni aradığımda ‘size haksızlık yapan AK Parti değildir, kayyumları devlet atıyor’ dediler. Başkaları da vardı ama korktular. Başlasaydık eminim sayı artardı. Çünkü DİSKİ’den 99 kişi atılmıştı. Tek derdimiz burada yapılan bir haksızlık var, bunun çözülmesi lazım. Ben hakkımı aramaya devam ediyorum. Bu kararı Türk halkıyla paylaşmak istedim. Umarım bu haksızlığa bir dur denilir. Ben Diyarbakır’da devlet arıyorum, devlet yok” diye konuştu.

Bu arada Valilik üç arkadaşa verdiği yanıtta, kent genelinde 18 Eylül ile 2 Ekim tarihleri arasında, her türlü eylem ve etkinliğin yasaklandığı, eylemin yapılması durumunda eyleme müdahale edileceği, sorumlular hakkında adli ve idari işlemlerin yapılacağını da belirtti.

