AKP sosyal medya için düzenleme hazırlığında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya platformlarının "kontrol edilmesi" çağrısında bulunması üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) sosyal ağların hukuki altyapısına ilişkin düzenlemeleri TBMM’ye getirmeyi gündemine aldı.

Milliyet'in haberine göre planlanan değişikler arasında sosyal medya platformlarına temsilci belirleme zorunluluğu getirilmesi var.

Habere göre günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar, Türkiye’deki adli ve idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi için yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemek ve bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirmekle yükümlü olacak.

Temsilci belirlemeyen sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği, mahkeme kararıyla bant genişliğinin yüzde 95 oranında daraltılabilecek.

Milliyet'in haberine göre, ayrıca sosyal ağ sağlayıcıları, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden içeriklere yönelik başvurulara, en geç 72 saat içinde cevap vermekle yükümlü olacak. Cevap vermeyen sağlayıcılara 100 bin ila 1 milyon Türk Lirası ceza verilmesi gündeme gelebilecek. Ayrıca sosyal ağlara Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yükümlülüğü konacak. Cevap verme ve verileri Türkiye'de barındırma yükümlüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına 1 ila 5 milyon Türk Lirası para cezası verilebilecek.