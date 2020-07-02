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AKP sosyal medya için düzenleme hazırlığında

02.07.2020 10:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya platformlarına ilişkin açıklaması sonrası AKP’nin sosyal ağların hukuki altyapısını ilişkin düzenlemeleri meclise getirmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya platformlarının "kontrol edilmesi" çağrısında bulunması üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) sosyal ağların hukuki altyapısına ilişkin düzenlemeleri TBMM’ye getirmeyi gündemine aldı.

Milliyet'in haberine göre planlanan değişikler arasında sosyal medya platformlarına temsilci belirleme zorunluluğu getirilmesi var.

Habere göre günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar, Türkiye’deki adli ve idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi için yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemek ve bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirmekle yükümlü olacak.

Temsilci belirlemeyen sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği, mahkeme kararıyla bant genişliğinin yüzde 95 oranında daraltılabilecek.

Milliyet'in haberine göre, ayrıca sosyal ağ sağlayıcıları, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden içeriklere yönelik başvurulara, en geç 72 saat içinde cevap vermekle yükümlü olacak. Cevap vermeyen sağlayıcılara 100 bin ila 1 milyon Türk Lirası ceza verilmesi gündeme gelebilecek. Ayrıca sosyal ağlara Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yükümlülüğü konacak. Cevap verme ve verileri Türkiye'de barındırma yükümlüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına 1 ila 5 milyon Türk Lirası para cezası verilebilecek.

AKP ve MHP'liler Twitter hesaplarını mı kapatıyor?

Erdoğan’ın açıklamaları sonrası Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli Twitter hesabını kullanmayacağını ve Facebook paylaşımı yapmayacağını duyurmuştu:

Bahçeli’nin bu kararına MHP parti yönetimi ve milletvekillerinin de uyması bekleniyor. Twitter ortamında ayrıca #AkGenclikHesaplarınıKapatıyor diye etiket açıldı.

Ancak bu etikete ilişkin AKP eski milletvekili Metin Külünk "Sayın Devlet Bahçeli Bey’in sosyal medya yasası çıksın diye hesaplarını kapatması önemli bir vakadır. Lakin #ÜlkücülerHesapKapatıyor #AkGençlikHesaplarınıKapatıyor gibi Twitter gündeminin üst sıralarına taşınan hashtaglere dikkat. Meydanı boş bırakmak büyük hata olur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, sekizinci torunu Hamza Salih'in doğumu sonrasında yaptıkları paylaşımın ardından Albayrak ailesine yönelik sosyal medyada yapılan yorumlara tepki göstererek sosyal medya mecralarının "kontrol edilmesini" istediklerini söylemişti.

AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuyu gündeme getiren Erdoğan, "Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor" demişti.

Bu konuda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyaran Erdoğan, sosyal medya mecralarının "kontrol edilmesi" çağrısında bulunmuştu. Erdoğan, "Bu düzenlemenin süratle hazırlanması ve yürürlüğe sokulması çağrısında bulunuyorum. Yasama dönemi bitmeden tamamen bu meseleyi halledeceğimizi umuyorum" diye konuştu.

DW / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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