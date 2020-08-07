AKP Sözcüsü Çelik'ten "propaganda" vurgusu

AKP Sözcüsü Çelik, kriz senaryosunu boşa çıkaracaklarını belirterek Cumhurbaşkanı ve bakanlara yönelik "çirkin propagandalar" yapıldığını söyledi.Piyasaları tedirgin eden dolar ve euronun yükselişiyle ilgili olarak hükümet cephesinden ilk açıklamayı AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptı. Ekonomide, dış politikada, terörle mücadelede, iç politikada ve sosyal politikalarda hedeflere yürümeye devam edeceklerini söyleyen Çelik, kurlarla ilgili propaganda yapıldığını savundu. Çelik, "Millet siyasetimize, 'lejyoner siyaseti' ile karşı çıkanların propagandalarının amacını görüyoruz. Milletimizin talimatları ile konjonktüre dayanmayan, kalıcı ve sürekliliği olan politikalarla ekonomimizin, güvenliğimizin ve demokrasimizin gücünü garanti altına alan adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Hükümetin konjonktürel olmayan, kalıcı yapıları oluşturma hedefinin devam ettiğini savunan Çelik, "Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz" dedi.