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AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanlığı sisteminin röntgeni çekiliyor

06.07.2019 19:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmara Bölgesi milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantı sonrasında açıklama yapan Çelik, "Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Sistem tartışmasının rejim tartışması ile ilgisi yoktur." dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanlığı sisteminin röntgeni çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmara Bölgesi milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantı sonrasında açıklama yapan Çelik, "Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Sistem tartışmasının rejim tartışması ile ilgisi yoktur." dedi.

31 Mart yerel seçimleri ve 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından, AKP'de iç değerlendirme toplantılarının ikincisi İstanbul'da, Marmara Bölgesi milletvekilleriyle yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumartesi günü İstanbul'da milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

Toplantının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 24 Haziran 2018 seçiminden sonra geçilen cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili tartışmalara da değinen Çelik, "Sistemin röntgeninin çekileceğini" söyledi:

"Son grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız bu sistemin birinci yılının değerlendirmesi, performasının çeşitli yerlerde ölçülmesi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a talimat verdiklerini ve onun başkanlığındaki heyetin gözden geçirdiğini söylüyor. Fakat bunu muhalefet partileri, sanki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kendisi gözden geçiriliyormuş gibi algılıyor.

"Bu sistem milletin kararıyla referandumdan geçerek hayata geçmiştir. Sistem tartışmasının rejim tartışması ile ilgisi yoktur. Milletin onay verdiği sistem değişikliğine herkesin saygı duyması gerekir"

"Yeni bir sistem hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi."

AKP'de bir süredir, sisteme ilişkin, TBMM ile cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar arasında iletişim kopukluğu yaşandığı eleştirisi dile getiriliyor.

BBC Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, milletvekilleri ile gruplar halinde görüşmeye başlayıp, eleştiri ve önerilerini dinleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 yılını dolduran cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden "geriye dönüş yok" mesajı verdi.

Erdoğan 'parlamenter sisteme dönüş' tartışmalarına kapıyı kapattı

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