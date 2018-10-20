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AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye ne olmuşsa onu açığa çıkartacaktır

20.10.2018 14:35 | Son Güncelleme

İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili, "Türkiye ne olmuşsa onu açığa çıkartacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi. Çelik, Türkiye'nin kendi bağımsız soruşturmasını yürüttüğünü hatırlattı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye ne olmuşsa onu açığa çıkartacaktır

Suudi Arabistan'ın 2 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldüğünü doğrulamasının ardından, AKP Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ömer Çelik, "Türkiye ne olmuşsa onu açığa çıkartacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi ve Türkiye'nin kendi bağımsız soruşturmasını yürüttüğünü hatırlattı.

"Herkes bunun ilk günlerde yapılmasını, yani gerçek neyse açık bir şekilde söylenmesini bekliyordu" diyen Çelik, Suudi Arabistan'ın teyidinin bundan sonraki süreci hızlandıracağını düşündüğünü söyledi.

Çelik, "Burada tabii bu eylemi gerçekleştirmiş kişiler söz konusu olduğu kadar, bu emri kim verdi, dolayısıyla sorumluları kimlerdir?" sorusunun da dünya kamuoyu tarafından sorulduğunu söyledi.

Olayın başından beri Türkiye'nin hadiseyi örtbas etme ihtimaline yönelik "kara propaganda" yapıldığını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Ne herhangi bir kimse, herhangi bir odak peşinen suçlanacak, spekülasyonlarla, yanlış haberlerle ya da herhangi bir şeyin üstü örtülecek. Ne bir kelime fazla ne bir kelime az. Bu çok vahim bir olaydır. Bütün insanlığı infiale uğratmış bir olaydır. Dünyada herkes büyük bir ilgiyle bunu izliyor. Burada takdir edilen konu Türk otoritelerinin, Başsavcılığın bu şekilde titiz bir çalışma yürütmesidir."

'Türkiye kendi soruşturmasını yürütüyor'

"Türkiye ne olmuşsa onu açığa çıkartacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullanan Çelik, Suudi Arabistan'ın kendi soruşturması sonucu Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldüğü neticesine vardığını, anack Türkiye'nin soruşturmasının sonlanmadığının altını çizdi.

Çelik, "Netice itibarıyla Suudi Arabistan tarafında nasıl bir çalışma yürütülüyor, biz bunu bilmiyoruz. Biz, biliyorsunuz iki tane çalışma yürütüyoruz. Birincisi Suudi tarafıyla beraber koordinasyon halinde bir çalışma yürütüyoruz. İkincisi ise kendi bağımsız soruşturmamızı yürütüyoruz" dedi.

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