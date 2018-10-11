AKP ve MHP arasındaki 'af tartışması' büyüyor

Cumhur İttifakı'nı yerel seçimlerde de sürdürmenin yollarını arayan AKP ve MHP arasında "af tartışması" nedeniyle kırılma yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP'nin TBMM'ye sunduğu yasa teklifine, "Yapılabilecek bir şey varsa değerlendirelim ama cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz. Bu konudaki çalışmalarımızı sağlam zemine oturtmak suretiyle yapılır. Anlık, ayak üstü düzenlemelerle değil. Adaletin tesisi farklıdır" sözleri MHP kanadında "kırgınlığa" yol açmış görünüyor. Her ne kadar Erdoğan, tüm çekincelerine rağmen, Adalet Bakanlığı'nın bu konuda çalışma yaptığını açıklasa da, af teklifine yönelik açıklamalarına MHP'den yanıt gecikmedi. MHP'nin yasa teklifini hazırlama görevi verdiği Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, hazırladıklarının bir "af" olmadığını, şartlı ceza indirimi olduğunu vurguluyor. Feti Yıldız, Erdoğan'ın af gibi önemli bir konuda "ayaküstü düzenlemeler yapılamayacağı" yönündeki sözlerine kırıldığını vurgularken, hazırladıkları teklif konusunda Erdoğan'a doğru bilgi gitmediği görüşünde.

'Biz ayaküstü kanun falan hazırlamadık' Temel anlaşmazlığın da AKP'nin hazırladığı teklifi "af" olarak nitelendirmesinden kaynaklandığına işaret eden Yıldız, şu görüşleri dile getiriyor: "Bence Cumhurbaşkanına bilgiler tam gitmiyor. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında cezaevindeki yığılmadan dolayı 'Af çıkmaz' dedi. Biz, cezaevindeki yığılma nedeniyle af çıksın demiyoruz. Cezaevlerindeki yığılma provoke edilmeye hazır, enfekte olmuş vaziyette, terör örgütleri faydalanabilir, insanlar suç işler mahkum olur ama insan olmaya devam eder. Benim kırıldığım sadece şu, ayaküstü af kanunu hazırlanmaz' diyor sayın Cumhurbaşkanı. Biz ayaküstü falan hazırlamadık. Bu işin uzmanları ile inceleyerek hazırladık." Yıldız, AKP içinde bir süredir tartışıldığı belirtilen "denetimli serbestlik" formülünün ise çözüm olmayacağı görüşünde: "Şu anda denetimli serbestlikten faydalanan ya da mecbur kalan insanlar, tutuklu ya da hükümlü 455 bin. Bunlar günlük imza, haftalık imza atıyorlar. Burada denetleme yok, denetimli serbestlik dediğiniz aslında serbestlik, denetim yok. Bizimle ne öyle 450 bin kişiyi denetleme, kontrol etmek için elemanımız mevcut ne de fiziken yapılıyor. Ama adı denetimli serbestlik. Fiilen uygulanmıyor. Ben ceza avukatıyım, biliyorum. Bir denetimli serbestlikte ya da şartlı tahliyede bu mesele çözülmez. İnfaz oranları ile oynamayacaksın."