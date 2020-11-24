AKP ve MHP Yönetimi Arınç’ın İstifasını Olumlu Karşıladı

Arınç’ın istifasını kamuoyuna duyurduğu ve hemen ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın da bunun kabul edildiğini açıkladığı dakikalarda, Ankara’da Erdoğan’ın başkanlığında AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ediyordu. Dolayısıyla Erdoğan, Arınç’ın YİK’ten istifasını AKP MYK toplantısında parti yönetimiyle değerlendirdi. Bu değerlendirmelere ilişkin açıklamayı ise AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptı ve parti yönetimi olarak istifayı olumlu buldukları mesajını verdi.

Arınç’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrasında YİK’ten istifa ettiğini açıkladı, hemen ardından istifanın kabul edildiği kamuoyuna duyuruldu. Erdoğan’ın başlattığı “reform” tartışmasında yargı süreçlerinde mutlaka değişim yapılması gerektiğini vurgulayan Arınç’ın açıklamaları “Cumhur İttifakı’nda çatlak” gibi yorumlara yol açınca önce Erdoğan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eleştirilerine hedef oldu.

AKP Sözcüsü Çelik, “MYK'mız Sayın Arınç'ın kamuoyunda öne çıkan görüşlerinin, yaklaşımlarının kabul edilmediği, doğru bulunmadığı yönünde mutabakata sahiptir. Kendileri istifalarını sundular, Sayın Cumhurbaşkanımız da kabul ettiler. MYK'da bu konu değerlendirildi. Sayın Arınç'ın görüşlerinin MYK'mız tarafından kabul edilmediği kanaatine sahiptir. Bu değerlendirmelere katılınmadığı açık şekilde ifade edildi. Kendileri de istifalarını sundular, sayın Cumhurbaşkanımız da kabul etti” dedi.

Bu arada AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, Twitter aracılığıyla Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’ndan istifasına ilişkin, “Yaptığımız hizmetler kadar, davaya zarar veren, milletin vicdanını yaralayan, değerlerimize aykırı söylemler de akıllarda kalacak. ‘En büyük hizmetin istifa’ haline gelmesi çok acı!” açıklamasını yaptı.

AKP’li isimler arasında AKP İstanbul Milletvekili olan Ahmet Mücahit Arınç’ın açıklaması dikkat çekti. Bülent Arınç’ın oğlu olan Ahmet Mücahit Arınç, istifa sonrasında “Aynı denize dökülen farklı ırmaklarız. Ama sefere çıktığımız ilk gün de dediğimiz gibi; Bu denizde tek bir gemi, tek bir rota ve tek bir Reis var” açıklamasıyla dikkat çekti.