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AKP’de Davutoğlu’na İhraç Talebi 

02.09.2019 23:40 | Son Güncelleme

Türkiye’de son dönemde yeni parti kurma çalışmaları ve kurucu kadrosunda yer aldığı AKP’yi kamuoyu önünde eleştirmesiyle dikkat çeken eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, AKP’den ihraç edileceği belirtildi

AKP’de Davutoğlu’na İhraç Talebi 

Türkiye’de son dönemde yeni parti kurma çalışmaları ve kurucu kadrosunda yer aldığı AKP’yi kamuoyu önünde eleştirmesiyle dikkat çeken eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, AKP’den ihraç edileceği belirtildi.

Pazartesi günü toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu, eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun partiden ihraç edilmesi talebinde bulundu. Davutoğlu’nun yanı sıra Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı’nın da partiden ihraç edilmesi istendi.

AKP’nin disiplin kurulunun birkaç gün içinde bu yönde adım atması bekleniyor.

2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüş ayrılığına düşen Ahmet Davutoğlu daha önce de AKP’nin politikalarını, hükümetin ekonomi yönetimini ve Erdoğan’ın kendisini eleştirmişti.

Merkez Yürütme Kurulu’nun Davutoğlu ile birlikte 3 parti üyesinin daha ihraç edilmesi talebi, AKP’nin geçen Haziran ayında yapılan İstanbul yerel seçimlerinde ağır yenilgi almasının ardından, eski parti üyelerinin yeni parti kurma çabası içinde olduklarının konuşulduğu bir döneme denk geldi.

Geçen Temmuz ayında eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da derin görüş ayrılıklarını gerekçe göstererek AKP’den istifa etmiş, yeni bir parti kurabileceğinin işaretini vermişti. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklara göre Babacan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte bu yıl içinde rakip bir parti kurmayı planlıyor. Kurulacak yeni partinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi iktidarına meydan okuyabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Ahmet Davutoğlu’nun da bir süredir Babacan ve Gül’ün birlikte kuracağı partiye katılacağı konuşuluyordu. Ancak kendisine yakın bir kaynak Davutoğlu’nun şimdilik böyle bir adım atmayı düşünmediğini ve yeni bir adım atmayı planladığını belirtti.

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