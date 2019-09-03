AKP'de ihracı istenenler MYK kararına tepki gösterdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Merkez Yürütme Kurulu‘nun (MYK) aralarında eski Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da olduğu dört ismi, partiden kesin ihraç talebiyle parti merkez disiplin kuruluna sevk etmesinin yankıları sürüyor. Partiden ihraç edilmesi istenen isimlerden Sakarya eski Milletvekili Ayhan Sefer Üstün "Adaletin arandığı bir günde alınan bu haksız karar çok tartışılacaktır" sözleriyle karara tepki gösterdi.

Özdağ: Davaya ihanet edenler yanlışa alkış tutanlar

İhracı istenen diğer bir isim olan AKP eski Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ise yaptığı açıklamada "Bir şeylerin ters gittiğini, yanlış işlerin olduğunu söyleyenler dışlanıyor. Seçmen sandıkta net mesajlar veriyor ve bu mesaj maalesef algılanmıyor" ifadelerini kullandı. 24'üncü Dönem Manisa Milletvekili olan Özdağ Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Seni kılıcımla düzeltirim ya Ömer!‘ mucibince bir tavır takınıyorsun davaya ihanet ile suçlanıyorsun" diye yazdı. "Halbuki ortada bir dava varsa; davaya ihanet edenler doğru bildiklerini söyleyenler ve bunu haykıranlar değil, yapılan her yanlışa alkış tutanlardır" ifadelerini kullanan Özdağ "Dost acı söyler" dedi.