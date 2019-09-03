AKP'de ihracı istenenler MYK kararına tepki gösterdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Merkez Yürütme Kurulu‘nun (MYK) aralarında eski Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da olduğu dört ismi, partiden kesin ihraç talebiyle parti merkez disiplin kuruluna sevk etmesinin yankıları sürüyor. Partiden ihraç edilmesi istenen isimlerden Sakarya eski Milletvekili Ayhan Sefer Üstün "Adaletin arandığı bir günde alınan bu haksız karar çok tartışılacaktır" sözleriyle karara tepki gösterdi.
Özdağ: Davaya ihanet edenler yanlışa alkış tutanlar
İhracı istenen diğer bir isim olan AKP eski Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ise yaptığı açıklamada "Bir şeylerin ters gittiğini, yanlış işlerin olduğunu söyleyenler dışlanıyor. Seçmen sandıkta net mesajlar veriyor ve bu mesaj maalesef algılanmıyor" ifadelerini kullandı. 24'üncü Dönem Manisa Milletvekili olan Özdağ Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Seni kılıcımla düzeltirim ya Ömer!‘ mucibince bir tavır takınıyorsun davaya ihanet ile suçlanıyorsun" diye yazdı. "Halbuki ortada bir dava varsa; davaya ihanet edenler doğru bildiklerini söyleyenler ve bunu haykıranlar değil, yapılan her yanlışa alkış tutanlardır" ifadelerini kullanan Özdağ "Dost acı söyler" dedi.
AKP MYK'nın partiden kesin ihraç talebinde bulunduğu dördüncü isim ise 26'ıncı Dönem İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı.T24'ün haberine göre Başcı konuyla ilgili şu yorumu yaptı: "Şunu gördük biz AK Parti'de yanlışları söylemenin, eleştiri yapmanın kalmadığını gösteren bir durum. Konuyu Başbakanımızla (eski başbakan Ahmet Davutoğlu) değerlendireceğiz, gerekli açıklama yapılır."
Bundan sonra ne olacak?
AKP Merkez Yürütme Kurulu'nun ihraç talebi üzerine AKP Merkez Disiplin Kurulu'nun Ahmet Aydın başkanlığında toplanması bekleniyor. Kurul ihracı istenen kişilerden sözlü ve yazılı savunma isteyecek. Merkez Disiplin Kurulu'nun sözlü ve yazılı yanıt talebine belli bir süre içinde yanıt gelmezse dört ismin otomatik olarak üyelikleri düşecek.
Erdoğan ne demişti?
AKP Merkez Yürütme Kurulu'nun kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazar günü Konya'da yaptığı konuşmadaki sözlerinin ardından gelmesi dikkati çekti. Erdoğan, "Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan çekinmemeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.
DW / EC, JD
©Deutsche Welle Türkçe
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