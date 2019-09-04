AKP’de yeni istifa ve ihraçlar bekleniyor

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın yeni parti kuracağı haberleri sonrası AKP'de bundan sonra yaşanabilecek olası gelişmeler tartışılıyor. Ankara'da partiden istifa ve ihraçların devam edeceği tahmin ediliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir yandan partiden kopuşları önlemeye ve AKP'deki kan kaybını durdurmaya çalışırken, öte yandan da AKP içindeki karşıtlarına karşı sert adımlar atıyor.

Davutoğlu, Babacan ve onlarla birlikte hareket edenleri "hain” olarak ilan eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partiden kopuşları önlemek için öncelikle Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin gibi AKP’yle özdeşleşen isimlerin çoğunu Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliklerine atadı. Ancak Erdoğan, Ankara kulislerinde Davutoğlu ile Babacan'ın ayrı ayrı kuracağı söylenen, Babacan’a daha çok şans verilen yeni partiyle ilgili gelişmelerin siyaset gündeminden düşmesini önleyemedi.

Erdoğan, Babacan cephesi gibi AKP’den istifayı tercih etmeyen eski Davutoğlu ve ekibine karşı “partiden ihraç mekanizmasını” işletti. Erdoğan başkanlığındaki AKP Merkez Yürütme Kurulu’nun eski başbakan Ahmet Davutoğlu, eski milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı’nın partiden ihraç edilmesi için AKP Merkez Disiplin Kurulu’nu harekete geçirdi. Bu adımla da AKP içindeki savaşın fitili ateşlenmiş oldu.