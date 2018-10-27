AKP'de yerel seçimler için hangi adayların ismi konuşuluyor?

Ayrıca partinin yerel seçimlere dönük belediyecilik anlayışı ve yurttaşlara taahhütleri içeren seçim bildirgesi üzerinde de çalışmaların yoğunlaştırılması planlanıyor.

Bu kapsamda gelecek hafta partinin yetkili organları MYK ve MKYK'nin AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanarak yol haritasının belirlenmesi planlanıyor.

MHP ile yerel seçimde "yolları ayırma" kararının ardından iktidar partisi AKP'de yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarına Kasım ayında başlanması bekleniyor.

Tanınırlığı ve kamuoyunda yaptıkları icraatlarla ön plana çıkan isimlerin belediye başkanlığına kaydırılabileceği belirtilirken, İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara için de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun isimleri tartışılıyor.

MHP ile yerel seçim ittifakından vazgeçilmesinin ardından İstanbul ve Ankara'yı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan AKP'de hesaplar sil baştan yapılıyor.

Riskli iller düşündürüyor

MHP ile yerel seçim ittifakı girişiminin çökmesi nedeniyle, AKP'nin elinde bulunan bazı önemli büyükşehirleri kaybetme riski bulunuyor.

Geçmiş yıllara bakıldığında yerel seçimlerde her zaman genel seçimlerden daha düşük oy alan AKP'nin 24 Haziran'da yüzde 42'lere gerileyen oyunun, özellikle ekonomik göstergelerde düzelme olmazsa daha da aşağı inmesinin sürpriz olmayacağına dikkat çekiliyor.

Riskli yerler arasında İstanbul, Ankara, Antalya gibi muhalefetle oyların birbirine yakın olduğu iller de bulunuyor.

İstanbul'a Yıldırım mı?

İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ismi yeniden tartışılmaya başlandı.

Yıldırım'ın İstanbul adaylığı henüz başbakanlığı döneminde de konuşuluyordu.

Ancak Yıldırım'ın, "icrai" bir görev istemediği ve bu nedenle de TBMM Başkanlığı'nı bizzat tercih ettiği yorumları yapılıyordu.

Parlamenter sistemin sona ermesinden sonra Yıldırım'ın TBMM Başkanı olması da tercihin kanıtı olarak gösteriliyordu.

Bir süredir Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un adı da İstanbul adaylığı için geçiyor.